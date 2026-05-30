Украинский ученый получил 5 миллионов евро в год на исследования в Японии

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал юный ученый из Львова Дарий Кузьминский. Он сейчас получает образование в международной школе в Японии. Также имеет несколько научных работ, с которыми победил на международных конкурсах.

Смотрите также "Результат лучше": юный гений сравнил международное и украинское образование

Как Украина теряет ученых?

Парень говорит, что денег на науку не хватало и до войны.

Он также рассказал интересную историю о том, как украинские преподаватели ищут лучшей научной судьбы за рубежом. Он говорит, что когда-то был в Японии, ездил в рамках программы обмена от МАН, и встретил на одной из лекций украинского преподавателя.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он работает сейчас в Японии, а раньше преподавал в Киевском политехническом институте. Мы спросили, почему он уехал. Он ответил, что хотел в КПИ заниматься наукой, но в наших вузах не хватает на это средств,

– рассказал Дарий.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Поэтому он, по словам парня, увидел возможность преподавать и работать в Японии.

Рассказал, что здесь у него финансирование на сумму 5 миллионов евро в год. За эти средства может набрать команду, купить оборудование. И японцы дали ему эти деньги, потому что им понравились его темы,

– уточнил Кузьминский.

В Украине, по его словам, это невиданные суммы. Поэтому, чтобы наука развивалась настолько стремительно, как в Японии, нужны инвестиции. И очень-очень большие инвестиции.

Смотрите также "Советую начинать учить английский как можно скорее": юный гений дал ценный совет подросткам

Что говорит Дарий о международном образовании?