Когда ученики смогут изучать украинский в школах Вены?

На начальном этапе изучение украинского языка как второго иностранного будут предлагать ученикам с 5 класса старшей школы (Oberstufe), что соответствует 9-му году обучения.

На сегодня определили две венские школы, где планируют преподавать предмет: BORG 3 (Landstraßer Hauptstraße 70) и GRG 15 (Diefenbachgasse 19).

Это важный шаг для сохранения украинского языка, культуры и идентичности,

– отметили в диппредставительстве.

Главной предпосылкой для запуска языковых курсов в этих школах де-факто является достаточное количество заявок от учеников. Дипломаты призвали украинскую общину австрийской столицы активно участвовать в инициативе и подавать соответствующие заявления при выборе предметов на следующий учебный год.

Как учатся украинские ученики за рубежом?

Ученики, которые находятся за рубежом, могут получать образование в рамках одного из предложенных МОН сценариев:

в местной школе и параллельно дистанционно в украинской онлайн-школе;

в субботней или воскресной школе, а также – школе в стране пребывания;

только в Украине – полная программа дистанционно;

только в школе страны пребывания.

Также ученикам-беженцам советуют не забывать об украиноведческом компоненте, который имеет упрощенную программу, ведь ребенок частично ее проходит в иностранной школе. Украина также будет признавать образование, полученное в украинских субботних и воскресных школах за рубежом – как и в целом результаты обучения украинских детей за пределами нашего государства.