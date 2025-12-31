В частности, в личностном общении. Эту проблему усиливает и обманчивое утверждение о том, что говорить на украинском не модно, потому что это язык села. 24 Канал со ссылкой на заявление филолога и популяризатора украинского языка Марии Словолюб в интервью Алине Доротюк рассказывает, как изменить эту ситуацию.

Как убедить подростков не общаться на русском?

Филолог ответила тем, кто говорит, что за украинский не травят.

Травят за украинский, много травят, меня травят, например, детей. А у детей, поскольку у них еще не сформировано чувство личных границ, критики и многих других моментов, что же происходит? Этот нарратив: "Украинский – это язык села". Это очень плачевно. И вообще я не понимаю, почему такое странное отношение к селу, потому что село – это колыбель украинской нации,

– рассказывает Словолюб.

Она также напомнила: советский режим пытался уничтожить украинское село, ведь именно из сел выходят интеллектуалы.

Интересно! В МОН Украины сообщили, что молодежь в Украине ежегодно демонстрирует лучшие результаты по владению украинским языком. Однако количество тех, кто пользуется им в быту, уменьшается, отмечает Укринформ.

Словолюб при этом рассказала, как противодействовать тому, что подростки сейчас общаются на русском. Она считает, что стоит применять метод объяснения.

Проводить мероприятия, кричать буквально отовсюду. Например, мы понимаем, что курение – это плохо. Почему я это понимаю? Так же и здесь нужно подавать пример, что есть качественный контент, есть некачественный контент, даже несмотря на язык. Ты выбираешь – или ты смотришь то, или ты смотришь то. То помогает тебе становиться лучшей версией себя, совершенствоваться, а то тебя, наоборот, подавляет, деморализует и влияет негативно,

– считает популяризатор нашего языка.

Почему языковая ситуация в школах Киева является тревожной?