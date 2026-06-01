Именно поэтому символично, что украинское слово прозвучало в Бад-Эмсе. Подробностями события поделилось Общественное.

Как украинцы "отметили" 150-летие Эмского указа?

Доцент кафедры журналистки и филологии Сумского государственного университета Алла Яровая рассказала, что в Бад-Эмс приехали украинские эмигранты со всей Германии. Ученая рассказала, что все они надели вышиванки, разговаривали на украинском. Это Алла Яровая назвала торжеством украинской идеи.

На пикнике кафедры журналистики и филологии Сумского государственного университета она прочитала эссе "Почему язык имеет значение?" ученика 10 класса Конотопского лицея "Лидер" Ивана Веретенника, который пишет для газеты учебного заведения "Интерсвит". Эта работа стала победительницей фестиваля школьных изданий "Медиамир ведет во Вселенную".

К сожалению, автор произведения не смог приехать. Его работу зачитали дети, которые вынуждены были уехать в Германию из-за войны. В эссе Иван писал, что вырос в Хуторе-Михайловском, расположенном в 7 километрах России.

Полномасштабная война заставила парня переосмыслить свое отношение к языку. До 2022 года он считал его чем-то официальным, красивым, но чужим.

Я начал глубже осознавать, что язык – это целая память, это целая культура, это целая история нашего народа. И главное, что это – самоидентификация. И когда страна переживает войну, то каждое слово приобретает совсем другой вес,

– рассказал Иван Веретенник журналистам.

Фестиваль "Медиамир ведет во Вселенную" кафедра журналистики и филологии СумГУ проводит уже несколько лет подряд. По словам Аллы Яровой, цель – мотивировать молодых журналистов раскрывать тему через личный и местный материал.

Для меня лично этот язык - это и щит, и граница моей культуры, моей идентичности,

– пишет десятиклассник в своем эссе.

Доцент рассказала, что произведение Ивана повернуло ход пикника. Люди начали делиться своими историями. Они признавались, что украинское слово всегда жило в них самих, в их мыслях. Однако публичное пространство, в котором они находились говорил иначе.

Что произошло в Бад-Эмсе 150 лет назад?

Во второй половине XIX века Российская империя усилила политику русификации и лингвоцида, которую осуществляла на оккупированных землях. Украинская культура была одной из жертв российского шовинизма.

В 1963 году министр внутренних дел России Петр Валуев издает документ, который будет носить его имя – "Валуевский циркуляр". В нем говорится о запрете печатания на украинском языке научных, учебных и религиозных книг.

Никакого особого малороссийского (так называли в Российской империи украинский – 24 Канал) языка не было, нет и быть не может,

– было написано в документе.

А еще через 13 лет, в 1876 году император Александр II в немецком курортном городке Бадд-Эмси издал указ, который имел целью полностью вытеснить украинский язык в быт. Этот документ стал одним из многих элементов последовательной политики Российской империи со времен правления Петра I, направленной на ограничение украинской культуры.

Эмский акт запрещал печать художественных произведений (даже текстов для нот), написанных или переведенных на украинский язык, завозить напечатанные за рубежом украинские книги в Российскую империю. Также нельзя было ставить украинские спектакли, проводить концерты украинских песен и публичное чтение текстов.