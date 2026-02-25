Укр Рус
Учеба Образование за рубежом За рубежом находятся сотни тысяч украинских учеников: потеряла ли их наша система образования
25 февраля, 23:25
3

За рубежом находятся сотни тысяч украинских учеников: потеряла ли их наша система образования

Мария Волошин
Основні тези

За рубежом находятся сотни тысяч украинских школьников. При этом они продолжают получать украинское образование.

Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП. И назвала форматы получения образования украинскими школьниками.

Смотрите также Запретят ли русский язык в школах: в МОН назвали неожиданный эффект

Как учатся украинские ученики за рубежом?

Кузьмичева рассказала, что около 330 тысяч наших учеников с 1 по 11 класс находятся за рубежом. Но получают украинское образование по одной из форм:

  • украиноведческий компонент – минимизирует нагрузку на ребенка (в украинской школе ученики изучают те предметы, которых нет в зарубежной);

  • обучение в украинских верифицированных центрах за рубежом, которые видит наша система образования (субботние и воскресные школы);

  • дистанционная форма (ведь не каждая страна требует обязательности обучения наших детей за рубежом).

Интересно Украиноведческий компонент – сокращенная программа для детей, временно живущих за рубежом. В ее рамках школьники могут изучать только основные украинские предметы 5 – 8 часов в неделю. Так дети остаются в украинской системе образования без двойной нагрузки, объяснили в правительстве.

То есть страны, где семьи находятся 4 года, но от них не требуют обязательного зачисления детей в местную школу. Например, Турция, 
– уточнила Кузьмичева.

Смотрите также Верховная Рада приняла важное решение о зарплатах педагогов внешкольного образования

Могут ли ученики за рубежом присоединиться к ученическим олимпиадам?

  • В прошлом году в Украине обновили правила проведения олимпиад и турниров в Украине, сообщили в МОН.
  • Украинские ученики, которые временно находятся за рубежом, также смогут принять участие во II этапе Всеукраинских ученических олимпиад в дистанционном формате – как участники зарубежного округа (дополнительной области / региона).
  • Чтобы стать участником соревнований, надо быть не младше / ой за класс (курс), чем класс (курс) обучения в учебном заведении, в соответствии с возрастными группами для каждого предмета.