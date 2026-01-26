"Это Бог": поведение директора лицея в Киеве растрогало сеть

Директор киевского лицея растрогал сеть поступком. Руководитель лицея "Оболонь" Евгений Поляков помог поесть первокласснику.

Вернее – сам его покормил. Соответствующее видео опубликовали на официальной странице учебного заведения в тиктоке.

Чем поразил директор из Киева?

Пока мальчик жевал порцию еды, руководитель заведения на мгновение отлучился, чтобы взять салфетки и вытереть ребенку лицо.

Пользователи соцсети тронуты таким поступком и написали, что это лучший директор, которого они видели. При этом добавили, что так педагог учит детей есть овощи. Некоторые из украинцев написали, что именно такому руководителю можно доверить будущее.

Директор киевского лицея растрогал сеть: смотрите видео

Как в целом оценили поступок директора в сети?

В общем украинцы в комментариях написали следующее:

Лучший директор Оболонского района.

Вот кому можно доверить будущее!

Больше бы таких. Уважение директору.

Классный директор.

Сама такая, я в лицее преподаю физическую культуру, в зале у меня есть для детей горячий чай и вкусности.

Это директор? Это Бог.

Боже, как мило. Реально лучший директор.

Видимо, приучает детей есть овощи. Шикарный директор.

В младшей школе у моей внучки директор здоровается с учениками за руку.

