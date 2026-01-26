Вірніше – сам його погодував. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці закладу освіти в тіктоці.

Чим вразив директор з Києва?

Поки хлопчик жував порцію їжі, керівник закладу на мить відлучився, щоб взяти серветки і витерти дитині обличчя.

Користувачі соцмережі зворушені таким вчинком і написали, що це найкращий директор, якого вони бачили. При цьому додали, що так педагог вчить дітей їсти овочі. Дехто з українців написав, що саме такому керівнику можна довірити майбутнє.

Директор київського ліцею зворушив мережу: дивіться відео

Як загалом оцінили вчинок директора у мережі?

Загалом українці у коментарях написали таке:

  • Найкращий директор Оболонського району.

  • Ось кому можна довірити майбутнє!

  • Більше б таких. Повага директору.

  • Класний директор.

  • Сама така, я в ліцеї викладаю фізичну культуру, у залі в мене є для дітей гарячий чай та смаколики.

  • Це директор? Це Бог.

  • Боже, як мило. Реально найкращий директор.

  • Мабуть, привчає дітей їсти овочі. Шикарний директор.

  • У молодшій школі у моєї внучки директор вітається з учнями за руку.

