Вірніше – сам його погодував. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці закладу освіти в тіктоці.
Чим вразив директор з Києва?
Поки хлопчик жував порцію їжі, керівник закладу на мить відлучився, щоб взяти серветки і витерти дитині обличчя.
Користувачі соцмережі зворушені таким вчинком і написали, що це найкращий директор, якого вони бачили. При цьому додали, що так педагог вчить дітей їсти овочі. Дехто з українців написав, що саме такому керівнику можна довірити майбутнє.
Директор київського ліцею зворушив мережу: дивіться відео
Як загалом оцінили вчинок директора у мережі?
Загалом українці у коментарях написали таке:
Найкращий директор Оболонського району.
Ось кому можна довірити майбутнє!
Більше б таких. Повага директору.
Класний директор.
Сама така, я в ліцеї викладаю фізичну культуру, у залі в мене є для дітей гарячий чай та смаколики.
Це директор? Це Бог.
Боже, як мило. Реально найкращий директор.
Мабуть, привчає дітей їсти овочі. Шикарний директор.
У молодшій школі у моєї внучки директор вітається з учнями за руку.
