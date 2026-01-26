Мец каже, що це завуальований спосіб присоромити дитину перед однокласниками. Про це вона розповіла у своєму відео у тіктоці.

Яка фраза є для учнів токсичною?

Педагогиня назвала популярну як у 90-х роках, так і сьогодні для деяких вчителів фразу: "Скажи вголос, ми посміємося всі разом". При цьому зауважила, що після цих слів учителя вже ніхто не сміявся.

Бо ця фраза ніколи не створювалася для гумору. Це завуальований спосіб присоромити дитину перед однокласниками,

– зауважила вчителька з Чернівців.

І розповіла, як діє у разі якщо бачить, що учні на уроці з чогось сміються.

Коли я бачу сміх учнів, я просто кажу: "Схоже, там щось дійсно круте, підійдеш розкажеш мені після уроку особисто, бо зараз у нас дуже важливий момент і я не хочу, щоб ви його пропустили,

– уточнила вона.

Яка фраза вчителя "вбиває" в учневі особистість: дивіться відео

Учителька також запитала в українців, чи їм говорили цю фразу у школі і які почуття вона у них викликала. Ось що вони відповіли:

Говорили. Залежно від вчителя сприймається по-різному, але найчастіше неприємно, хоч і розумію, що сміятися на уроці = відволікати себе і інших (але все ж: сміх – то таке відчуття, яке не варто приглушати).

Таких схожих фраз, на жаль, є багато.

Так, соромно.

Так, сором, а потім я їм не довіряла.

Так, пригнічення.

