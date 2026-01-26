Хлопець також пропонує "озброїтися" папером та фломастерами. Відео вивчення відповідної методики опублікував у тіктоці батько хлопця та викладач ораторського мистецтва Іван Гладирь.

Яку методику пропонує учень?

Так, школяр пропонує взяти аркуш паперу та фломастери і записати перші літери кожного слова з необхідного вам вірша.

Кожна літера на цьому аркуші – це початок одного слова з вірша,

– пояснює Григорій у ролику.

Далі він декламує вірш і одразу пропонує глядачам спробувати перевірити, що вони запам'ятали з першого разу.

Таку методику оцінили навіть учителі: похвалили хлопця.

Методика – супер. Випробую на своїх учнях,

– написав один із педагогів у коментарях до відео.

Що думають українці?

У коментарях українці висловили свої думки щодо запропонованого хлопцем. Ось що написали:

Чудова методика! Перевіряла на учнях.

Мій син – 6 років – запам'ятав його за цією технікою дуже швидко. і вже рік минув, а він його не забуває.

Дякую за пораду, дуже цікаво!!!

Нічого не запам'ятала.

Нагадаємо також, українці влаштували дискусію щодо того, чи потрібно задавати дітям зараз домашні завдання у школі. Розпочала її мама української школярки Юлія Борецька дописом про скасування цих завдань. Свої думки вона написала у Threads. Зокрема, зазначила, що домашні завдання мають померти. Що думають інші батьки – читайте тут.