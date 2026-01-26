Хлопець також пропонує "озброїтися" папером та фломастерами. Відео вивчення відповідної методики опублікував у тіктоці батько хлопця та викладач ораторського мистецтва Іван Гладирь.
Яку методику пропонує учень?
Так, школяр пропонує взяти аркуш паперу та фломастери і записати перші літери кожного слова з необхідного вам вірша.
Кожна літера на цьому аркуші – це початок одного слова з вірша,
– пояснює Григорій у ролику.
Далі він декламує вірш і одразу пропонує глядачам спробувати перевірити, що вони запам'ятали з першого разу.
Таку методику оцінили навіть учителі: похвалили хлопця.
Методика – супер. Випробую на своїх учнях,
– написав один із педагогів у коментарях до відео.
Що думають українці?
У коментарях українці висловили свої думки щодо запропонованого хлопцем. Ось що написали:
Чудова методика! Перевіряла на учнях.
Мій син – 6 років – запам'ятав його за цією технікою дуже швидко. і вже рік минув, а він його не забуває.
Дякую за пораду, дуже цікаво!!!
Нічого не запам'ятала.
Нагадаємо також, українці влаштували дискусію щодо того, чи потрібно задавати дітям зараз домашні завдання у школі.