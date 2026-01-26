Парень также предлагает "вооружиться" бумагой и фломастерами. Видео изучения соответствующей методики опубликовал в тиктоке отец парня и преподаватель ораторского искусства Иван Гладырь.
Смотрите также Кузнецова предлагает старшеклассникам изучать ветеранскую литературу: какие произведения назвала
Какую методику предлагает ученик?
Так, школьник предлагает взять лист бумаги и фломастеры и записать первые буквы каждого слова из необходимого вам стихотворения.
Каждая буква на этом листе – это начало одного слова из стихотворения,
– объясняет Григорий в ролике.
Далее он декламирует стихотворение и сразу предлагает зрителям попробовать проверить, что они запомнили с первого раза.
Такую методику оценили даже учителя: похвалили парня.
Методика – супер. Испытаю на своих учениках,
– написал один из педагогов в комментариях к видео.
Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
12-летний украинец поразил сеть методикой изучения стихов: смотрите видео
Смотрите также Ученики в Ивано-Франковске выходят на очное обучение
Что думают украинцы?
В комментариях украинцы высказали свои мысли относительно предложенного парнем. Вот что написали:
Замечательная методика! Проверяла на учениках.
Мой сын – 6 лет – запомнил его по этой технике очень быстро. и уже год прошел, а он его не забывает.
Спасибо за совет, очень интересно!!!
Ничего не запомнила.
Напомним также, украинцы устроили дискуссию относительно того, нужно ли задавать детям сейчас домашние задания в школе. Начала ее мама украинской школьницы Юлия Борецкая сообщением об отмене этих задач. Свои мысли она написала в Threads. В частности, отметила, что домашние задания должны умереть. Что думают другие родители – читайте здесь.