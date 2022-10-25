В Киевской области меняют формат обучения в учебных заведениях: как будут учиться дети
Источник:Киевская ОВА
Из-за ракетного террора России и атаки дронов-камикадзе многие украинские дети вынуждены учиться дистанционно. Еще часть ушла на каникулы из-за проблем с электроснабжением.
В Киевской области ученики тоже вынуждены учиться онлайн. Однако с завтрашнего дня форму обучения в учебных заведениях области меняют.
Важно Осенние каникулы в Киеве: когда ученики будут отдыхать от учебы
Как будут учиться ученики Киевской области
С 26 октября все учебные заведения Киевской области могут возобновить обучение в очном и смешанном форматах. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.
Дети смогут снова ходить в школу благодаря улучшению уровня ситуации безопасности в области. Однако обучение будет очно проходить только в тех образовательных учреждениях, которые имеют надежные укрытия.
О других изменениях в организации обучения власти региона проинформируют дополнительно.
Читайте Осенние каникулы в школах Украины 2022: в каких областях изменили даты
Уйдут ли школьники Киевской области на каникулы
Педагогические советы решили, что в 99% школ области осенние каникулы будут перенесены на зиму, информирует Киевская ОВА. О других изменениях в учебе чиновники обещают дополнительно информировать.
К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевской области на 100% готовы к отопительному сезону.
Когда ученики уйдут на осенние каникулы в Киеве
В 2022 году украинские школьники должны отдыхать от обучения осенью на протяжении 24 – 30 октября. Однако атаки России вынудили власти некоторых областей пересмотреть эти графики. В столице Украины осенние каникулы в школах начнутся в последний день октября.
Осенние каникулы для школьников Киева начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно,
– сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Причин для их перенесения, по словам чиновника, пока нет.
До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах – с учетом ситуации безопасности. Детские сады и кружки во время каникул будут работать в том формате, в котором и сейчас.Обратите внимание! С 7 октября в Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ, детсадов.