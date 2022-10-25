В Киевской области меняют формат обучения в учебных заведениях: как будут учиться дети

Из-за ракетного террора России и атаки дронов-камикадзе многие украинские дети вынуждены учиться дистанционно. Еще часть ушла на каникулы из-за проблем с электроснабжением.

В Киевской области ученики тоже вынуждены учиться онлайн. Однако с завтрашнего дня форму обучения в учебных заведениях области меняют.

Важно Осенние каникулы в Киеве: когда ученики будут отдыхать от учебы

Как будут учиться ученики Киевской области

С 26 октября все учебные заведения Киевской области могут возобновить обучение в очном и смешанном форматах. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области.

Дети смогут снова ходить в школу благодаря улучшению уровня ситуации безопасности в области. Однако обучение будет очно проходить только в тех образовательных учреждениях, которые имеют надежные укрытия.

О других изменениях в организации обучения власти региона проинформируют дополнительно.

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Уйдут ли школьники Киевской области на каникулы

Педагогические советы решили, что в 99% школ области осенние каникулы будут перенесены на зиму, информирует Киевская ОВА. О других изменениях в учебе чиновники обещают дополнительно информировать.

К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевской области на 100% готовы к отопительному сезону.

Когда ученики уйдут на осенние каникулы в Киеве

В 2022 году украинские школьники должны отдыхать от обучения осенью на протяжении 24 – 30 октября. Однако атаки России вынудили власти некоторых областей пересмотреть эти графики. В столице Украины осенние каникулы в школах начнутся в последний день октября.

Осенние каникулы для школьников Киева начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно,

– сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Причин для их перенесения, по словам чиновника, пока нет.

До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах – с учетом ситуации безопасности. Детские сады и кружки во время каникул будут работать в том формате, в котором и сейчас.

С 7 октября в Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ, детсадов.