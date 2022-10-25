На Київщині учні теж змушені вчитися онлайн. Однак від завтра форму навчання у закладах освіти області змінюють.

Важливо Осінні канікули у Києві: коли учні відпочиватимуть від навчання

Як вчитимуться учні на Київщині

З 26 жовтня усі заклади освіти Київської області мають змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах. Таке рішення ухвалили на засіданні оперативного штабу Ради оборони Київщини.

Діти зможуть знову ходити до школи завдяки покращенню рівня безпекової ситуації в області. Однак навчання очно відбуватиметься лише у тих освітніх закладах, які мають надійні укриття.

Про інші зміни в організації навчання влада регіону поінформує додатково.

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Чи підуть школярі Київщини на канікули

Педагогічні ради вирішили, що 99% шкіл області осінні канікули перенесуть на зиму, інформує Київська ОВА. Про інші зміни у навчанні чиновники обіцяють інформувати додатково.

До слова, очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що освітні заклади Київщини на 100% готові до опалювального сезону.

Коли учні підуть на осінні канікули у Києві

У 2022 році українські школярі мали відпочивати від навчання восени упродовж 24 – 30 жовтня. Однак атаки Росії змусили владу деяких областей переглянути ці графіки. У столиці України осінні канікули у школах почнуться в останній день жовтня.

Осінні канікули для школярів Києва почнуться 31 жовтня і триватимуть до 6 листопада включно,

– повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Причин для їх перенесення, за словами чиновника, наразі немає.

До початку канікул заклади освіти Києва продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах – з огляду на безпекову ситуацію. Дитсадки та гуртки під час канікул працюватимуть у тому форматі, у якому і зараз.