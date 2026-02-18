Школы Николаева переводить на дистанционное обучение

В школах Николаева меняют учебный формат. Школы переводят на дистанционное обучение.

Такой формат будет действовать с 19 февраля. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Смотрите также Часть школ и детсадов Киева объединяют из-за отсутствия отопления

Как будут учиться ученики в Николаеве?

Решение связано с ухудшением погоды в Николаеве.

19 февраля школы переводим на дистанционный режим. Детские сады работают в обычном режиме,

– сообщил глава города.

И добавил: понимаем, что не все родители имеют возможность оставить маленьких детей дома, поэтому сады в городе продолжают работу.

Прошу родителей учесть это при планировании дня. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и детей,

– написал Сенкевич.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Заметим, что в Украине усиливают меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, системы видеонаблюдения и металлодетекторы. МВД уже согласовало соответствующий приказ "О некоторых вопросах осуществления мероприятий по охране в учреждении общего среднего образования".

Смотрите также Образовательный коллапс: часть школ и детсадов Киева переводят на дистанционку

Где еще произошли изменения в учебном процессе?