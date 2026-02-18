Школы Николаева переводить на дистанционное обучение
- В Николаеве школы переходят на дистанционное обучение с 19 февраля из-за ухудшения погоды.
- Детские сады работают в обычном режиме.
В школах Николаева меняют учебный формат. Школы переводят на дистанционное обучение.
Такой формат будет действовать с 19 февраля. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Как будут учиться ученики в Николаеве?
Решение связано с ухудшением погоды в Николаеве.
19 февраля школы переводим на дистанционный режим. Детские сады работают в обычном режиме,
– сообщил глава города.
И добавил: понимаем, что не все родители имеют возможность оставить маленьких детей дома, поэтому сады в городе продолжают работу.
Прошу родителей учесть это при планировании дня. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и детей,
– написал Сенкевич.
Заметим, что в Украине усиливают меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, системы видеонаблюдения и металлодетекторы. МВД уже согласовало соответствующий приказ "О некоторых вопросах осуществления мероприятий по охране в учреждении общего среднего образования".
Где еще произошли изменения в учебном процессе?
Около недели назад часть детсадов и школ в четырех районах Киева решили объединить обучение в одно учебное заведение для продолжения образовательного процесса.
Речь идет о районах, в которых из-за российских атак нет отопления, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
По его словам, в части детсадов и школ приняли решение об объединении и сведении заведений в один, чтобы дети учились и были в безопасности. Так уже работают в Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.
Воспитанников отдельных детсадов временно перевели в те садики, где есть отопление.
В школах образовательный процесс идет в разных форматах – очном, смешанном или дистанционном – в зависимости от ситуации в конкретном заведении, уточнил заместитель председателя КГГА.