18 февраля, 16:48
Обновлено - 16:54, 18 февраля

Школы Николаева переводить на дистанционное обучение

Мария Волошин
В школах Николаева меняют учебный формат. Школы переводят на дистанционное обучение.

Такой формат будет действовать с 19 февраля. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как будут учиться ученики в Николаеве?

Решение связано с ухудшением погоды в Николаеве.

19 февраля школы переводим на дистанционный режим. Детские сады работают в обычном режиме, 
– сообщил глава города.

И добавил: понимаем, что не все родители имеют возможность оставить маленьких детей дома, поэтому сады в городе продолжают работу.

Прошу родителей учесть это при планировании дня. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя и детей,
– написал Сенкевич.

Заметим, что в Украине усиливают меры безопасности в школах. В учебных заведениях появятся системы срочного вызова полиции, системы видеонаблюдения и металлодетекторы. МВД уже согласовало соответствующий приказ "О некоторых вопросах осуществления мероприятий по охране в учреждении общего среднего образования".

Где еще произошли изменения в учебном процессе?

  • Около недели назад часть детсадов и школ в четырех районах Киева решили объединить обучение в одно учебное заведение для продолжения образовательного процесса.

  • Речь идет о районах, в которых из-за российских атак нет отопления, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

  • По его словам, в части детсадов и школ приняли решение об объединении и сведении заведений в один, чтобы дети учились и были в безопасности. Так уже работают в Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

  • Воспитанников отдельных детсадов временно перевели в те садики, где есть отопление.

  • В школах образовательный процесс идет в разных форматах – очном, смешанном или дистанционном – в зависимости от ситуации в конкретном заведении, уточнил заместитель председателя КГГА.