Как ученики в Киеве учатся во время атаки России: красноречивое фото
- 2 сентября российские "шахеды" атаковали Киев.
- Дети в столице вынуждены в это время учиться в укрытиях.
Россияне продолжают терроризировать Украину обстрелами. Довольно много атак приходится на столицу нашего государства.
Это влияет и на образовательный процесс. Ученики во время воздушной тревоги вынуждены спускаться в укрытие, отмечает 24 Канал.
Смотрите также "Призраки Киева" подарили мощный оберег первоклассникам столицы
Как учатся ученики в Киеве?
Так, сегодня, 2 сентября, дети в Киеве также вынуждены были учиться в укрытиях во время атаки России. Даже в метро. Красноречивое фото такого варианта получения знаний выложил на своей странице в фейсбуке Сергей Коваленко.
Заметим, что только вчера школьники начали новый учебный год. К слову, 1 сентября, когда ученики собрались на свой первый урок в новом учебном году, также звучала воздушная тревога.
Как во время тревоги учатся дети в Киеве: фото
Отметим, школа может работать очно только при наличии укрытия в учебном заведении или неподалеку.
Смотрите также Первый урок в школах Украины в 2025 году посвятили патриотической теме: о чем говорили
Что известно об атаке России 2 сентября?
- 2 сентября российские "шахеды" атаковали Киев, работала украинская ПВО.
- Жителей призвали находиться в укрытиях.
- Впоследствии в нескольких районах города нашли обломки вражеских дронов.
- Отметим, что Россия уже атакует Киев новейшими дронами-камикадзе "Герань-3".
- Последние содержат составляющие из Чехии, Германии и Китая.