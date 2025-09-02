Россияне продолжают терроризировать Украину обстрелами. Довольно много атак приходится на столицу нашего государства.

Это влияет и на образовательный процесс. Ученики во время воздушной тревоги вынуждены спускаться в укрытие, отмечает 24 Канал.

Как учатся ученики в Киеве?

Так, сегодня, 2 сентября, дети в Киеве также вынуждены были учиться в укрытиях во время атаки России. Даже в метро. Красноречивое фото такого варианта получения знаний выложил на своей странице в фейсбуке Сергей Коваленко.

Заметим, что только вчера школьники начали новый учебный год. К слову, 1 сентября, когда ученики собрались на свой первый урок в новом учебном году, также звучала воздушная тревога.

Как во время тревоги учатся дети в Киеве: фото

Отметим, школа может работать очно только при наличии укрытия в учебном заведении или неподалеку.

Что известно об атаке России 2 сентября?