Як учні в Києві навчаються під час атаки Росії: промовисте фото
- 2 вересня російські "шахеди" атакували Київ.
- Діти у столиці змушені у цей навчатися в укриттях.
Росіяни продовжують тероризувати Україну обстрілами. Доволі багато атак припадає на столицю нашої держави.
Це впливає і на освітній процес. Учні у час повітряної тривоги змушені спускатися в укриття, зазначає 24 Канал.
Як вчаться учні у Києві?
Так, сьогодні, 2 вересня, діти у Києві також змушені були навчатися в укриттях під час атаки Росії. Навіть у метро. Красномовне фото такого варіанту здобуття знань виклав на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Коваленко.
Зауважимо, що лише вчора школярі розпочали новий навчальний рік. До слова, 1 вересня, коли учні зібралися на свій перший урок у новому навчальному році, також лунала повітряна тривога.
Як у час тривоги вчаться діти у Києві: фото
Зазначимо, школа може працювати очно лише за наявності укриття у закладі освіти або неподалік.
Що відомо про атаку Росії 2 вересня?
- 2 вересня російські "шахеди" атакували Київ, працювала українська ППО.
- Мешканців закликали перебувати в укриттях.
- Згодом у кількох районах міста знайшли уламки ворожих дронів.
- Зазначимо, що Росія вже атакує Київ новітніми дронами-камікадзе "Герань-3".
- Останні містять складники з Чехії, Німеччини та Китаю.