Во время военного состояния приоритетом в образовании есть безопасные условия получения образования. Поэтому учащиеся и учителя могут сами выбирать форму обучения.

При этом вне зависимости от места пребывания. Учащиеся и учителя имеют право перевестись на тот формат обучения и преподавания, который является самым безопасным.

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В МОН сделали важное заявление о безопасности обучения во время войны

В рамках учебного года 2023/2024 школы работают в очном, дистанционном или смешанном режимах. Выбирают формат работы на местах. Приоритет – безопасность.

Также в МОН напоминают, что если звучит сигнал воздушной тревоги, ученики и учителя должны пройти в безопасное место. Прервать обучение и, по возможности, продолжить его в безопасном месте. Это обязательное правило в пределах всех вышеупомянутых форматов обучения.

И во время дистанционного обучения работники должны остановить урок и обратить внимание школьников на необходимость уйти в укрытие. Находиться в укрытиях до завершения действия сигнала "Воздушная тревога",

– отметили в Минобразования.

И добавили, что не стоит ни в коем случае пренебрегать сигналами об опасности.