Украина будет признавать образование, полученное в украинских субботних и воскресных школах за рубежом
Украина теперь официально признает образование, полученное в субботних и воскресных школах за рубежом. Это позволит украинским учебным заведениям перезачислять результаты обучения детей, которые учатся в таких школах.
Первые 55 образовательных центров прошли верификацию и могут реализовывать программу украиноведческого компонента. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Какие возможности получат ученики за рубежом?
Теперь тысячи детей смогут учиться по украиноведческому компоненту непосредственно по месту жительства – в локальных субботних и воскресных школах в 22 странах мира. Всего более 21 тысячи детей за рубежом учится по программе украиноведческого компонента.
Чтобы официальное признание результатов внешкольного обучения стало возможным, образовательные центры проходят специальную процедуру верификации комиссией МОН и МИД. После верификации субботняя или воскресная школа попадает в официальный перечень, что дает право признавать полученные детьми результаты обучения.
Верификация первых 55 субботних и воскресных школ является лишь началом формирования сети, ведь процесс имеет бессрочный характер и в дальнейшем к нему смогут присоединяться новые образовательные центры со всего мира,
– сообщили в МОН.
Учителя верифицированных образовательных центров также могут засчитывать свой педагогический стаж для получения надбавки за выслугу лет. В стаж будут засчитывать преподавательскую работу объемом не менее 180 часов в год, подтвержденную договором (контрактом) или другими надлежащими документами.
Могут ли ученики за рубежом приобщиться к ученическим олимпиадам?
- В этом году МОН обновило правила проведения олимпиад и турниров в Украине, сообщили в МОН.
- Украинские ученики, которые временно находятся за рубежом, теперь смогут принять участие во II этапе Всеукраинских ученических олимпиад в дистанционном формате – как участники зарубежного округа (дополнительной области / региона).
- Чтобы стать участником соревнований, надо быть не младше / ой за класс (курс), чем класс (курс) обучения в учебном заведении, в соответствии с возрастными группами для каждого предмета.