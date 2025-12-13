Україна визнаватиме освіту, здобуту в українських суботніх і недільних школах за кордоном

Україна тепер офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх та недільних школах за кордоном. Це дасть змогу українським закладам освіти перезараховувати результати навчання дітей, які вчаться у таких школах.

Перші 55 освітніх осередків пройшли верифікацію і можуть реалізовувати програму українознавчого компонента. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які можливості отримають учні за кордоном?

Тепер тисячі дітей зможуть навчатися за українознавчим компонентом безпосередньо за місцем проживання – у локальних суботніх і недільних школах у 22 країнах світу. Загалом понад 21 тисяча дітей за кордоном навчається за програмою українознавчого компонента.

Аби офіційне визнання результатів позашкільного навчання стало можливим, освітні осередки проходять спеціальну процедуру верифікації комісією МОН та МЗС. Після верифікації суботня чи недільна школа потрапляє до офіційного переліку, що дає право визнавати здобуті дітьми результати навчання.

Верифікація перших 55 суботніх та недільних шкіл є лише початком формування мережі, адже процес має безстроковий характер і надалі до нього зможуть долучатися нові освітні осередки з усього світу,

– повідомили у МОН.

Учителі верифікованих освітніх осередків також можуть зараховувати свій педагогічний стаж для отримання надбавки за вислугу років. До стажу зараховуватимуть викладацьку роботу обсягом не менше ніж 180 годин на рік, підтверджену договором (контрактом) або іншими належними документами.

Чи можуть учні за кордоном долучитися до учнівських олімпіад?