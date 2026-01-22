Почему учителя не ставят оценок за выполненное домашнее задание: педагог раскрыла секрет

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец рассказала, почему учителя за невыполненное домашнее задание ставят двойку, а за выполненное – ничего. И отметила, что так учеников готовят к взрослой жизни.

Об этом Алина Мец рассказала в видео, которое она разместила в своем тиктоке. При этом уточнила, что большинство учителей оценивают и выполненное задание.

Почему учителя не оценивают выполненное домашнее задание?

Педагог объяснила, что сама концепция за выполненное задание не ставить ничего, а за выполненное – ставить двойку, – это хорошая подготовка к взрослой жизни.

Когда работник – взрослый человек – ходит на работу и выполняет свои обязанности, то дополнительно ничего не получает. Понятно, что в конце месяца будет зарплата, но дополнительно за то, что ты хорошо делаешь свою работу, ты ничего не получаешь,

– объяснила она.

И добавила: если же работник будет опаздывать, не будет выполнять то, что ему надо выполнять, то соответственно за это будет получать выговоры.

То есть эта концепция является подготовкой к взрослой жизни,

– отметила Мец.

При этом спросила, стоит ли все же лояльнее относиться к невыполнению домашних заданий учениками, или все же готовить их к взрослой жизни.

Что думают украинцы?

Украинцы в комментариях написали такое:

Дети этого не поймут и параллелей не проведут в будущем. А вот то, что за старания их не хвалят – запомнят на всю жизнь и перестанут стараться.

Ну так у взрослого человека мотивация хорошо работать и есть зарплата, как вы и сказали. Что тогда должно мотивировать учеников, если им ничего не ставят?

Как ребенок скажу. Я должна тратить 7 часов ежедневно на различные уроки, приходить домой и дополнительно делать дз, и за это мне будет... просто какая-то цифра на бумаге. А мои родители работают 8 часов, у них работа однотипная, они не берут работу домой и еще получают за это деньги. Я не вижу параллели.

Разница в том, что работник получает зарплату – в отличие от ученика, который провел большинство дня в школе и, по мнению учителя, должен еще делать что-то с ней связано вне ее.

Оценивать нужно все д/с... Дети их делают и ждут оценки их работы...

Домашнее задание выполняется не для учителя и не для оценки, а прежде всего для самого ученика, для закрепления и развития его знаний, умений и навыков. Поэтому они и являются уже достижением. А двойка ставится (напомню, по 12-балльной системе оценивания все оценки положительные) для отображения этого уровня, который является низким, чтобы его видели и родители, и ученик и понимали, что нужно работать.

Вы знаете, наших детей уже настолько "сделали взрослыми" – столько трудностей и ужасов они увидели, что дополнительное давление "двойками", я считаю, им не идет на пользу. Им, наоборот, нужна поддержка от учителей и понимание.

Раньше Алина Мец провела эксперимент, сравнив собственную оценку эссе ученицы с результатом проверки искусственным интеллектом. Технологии ИИ оценили работу ниже. ИИ поставил эссе 8 баллов, тогда как учительница оценила его на 10.