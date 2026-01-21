Парень заявил, что во время дистанционного урока педагог предложила ученикам проанализировать произведение русского поэта Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан". Об этом школьник Бо Книшевич сообщил в фейсбуке.
Почему произошел конфликт?
Парень написал, что произведение дети должны были изучать в рамках раздела "Украинские и крымские татары".
Пушкин на уроках украинской литературы в ПНЛ №145. Для меня как для ученика 8-В класса этого лицея, по моему мнению, одного из лучших учебных заведений Украины, это было не то что неожиданно – я себе не мог представить, что Пушкин попадет на урок украинской литературы,
– уточнил он.
Парень не согласился с предложением учительницы, назвал Пушкина имперским и заявил, что не понимает, почему его изучают на уроке украинской литературы. По его словам, учительница объяснила наличие произведения Пушкина в программе по украинской литературе тем, что он показывает крымскотатарскую культуру и увековечивает ее.
Ученик также сообщил, что покинул урок, потому что понял, что спорить нет смысла. И добавил, что педагог дала домашнее задание: написать содержание и план сочинения.
Что написали в комментариях украинцы?
Украинцы выразили такое мнение в комментариях:
- Абсолютно не уместно! В украинской литературе есть гораздо лучшие очерки о Бахчисарае, написанные именно украинскими классиками. Стыдно.
- Потому что, это действительно позор. И стыд преподавателям, которые это терпят. Вы молодец, что поднимаете этот вопрос.
- Я в шоке. Что Пушкин забыл на уроке украинской литературы. Да, написал про Бахчисарай, да, взял за основу легенду. Но, он разве единственный писал? Нет других авторов? Почему исключив из программы зарубежной литературы, он фигурирует на уроках украинской, у меня это не укладывается в голове.
- Здесь вопрос не только о крымских татарах – а о том, что Пушкин является одним из ключевых символов российской имперской "великой культуры", которой веками прикрывали колонизацию и русификацию. В украинской школе, тем более в курсе украинской литературы, он не может быть "нормой", потому что эта "норма" исторически работала против Украины.
- Пушкина не должно было быть на уроке украинской литературы. Точка.
- Стыдно за учителя, который или оторван от реалий, или намеренно занимается диверсионной деятельностью, ведь российская культура – это также оружие, нацеленное против нас. Спасибо сознательному ученику за позицию и обнародование!