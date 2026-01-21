Парень заявил, что во время дистанционного урока педагог предложила ученикам проанализировать произведение русского поэта Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан". Об этом школьник Бо Книшевич сообщил в фейсбуке.

Почему произошел конфликт?

Парень написал, что произведение дети должны были изучать в рамках раздела "Украинские и крымские татары".

Пушкин на уроках украинской литературы в ПНЛ №145. Для меня как для ученика 8-В класса этого лицея, по моему мнению, одного из лучших учебных заведений Украины, это было не то что неожиданно – я себе не мог представить, что Пушкин попадет на урок украинской литературы,

– уточнил он.

Парень не согласился с предложением учительницы, назвал Пушкина имперским и заявил, что не понимает, почему его изучают на уроке украинской литературы. По его словам, учительница объяснила наличие произведения Пушкина в программе по украинской литературе тем, что он показывает крымскотатарскую культуру и увековечивает ее.

Ученик также сообщил, что покинул урок, потому что понял, что спорить нет смысла. И добавил, что педагог дала домашнее задание: написать содержание и план сочинения.

Что написали в комментариях украинцы?

Украинцы выразили такое мнение в комментариях: