Хлопець заявив, що під час дистанційного уроку педагогиня запропонувала учням проаналізувати твір російського поета Олександра Пушкіна "Бахчисарайський фонтан". Про це школяр Бо Книшевич повідомив у фейсбуці.

Чому стався конфлікт?

Хлопець написав, що твір діти мали вивчати у межах розділу "Українські та кримські татари".

Пушкін на уроках української літератури в ПНЛ №145. Для мене як для учня 8-В класу цього ліцею, на мою думку, одного з найкращих навчальних закладів України, це було не те що неочікувано – я собі не міг уявити, що Пушкін потрапить на урок української літератури,

– уточнив він.

Хлопець не погодився із пропозицією вчительки, назвав Пушкіна імперським і заявив, що не розуміє, чому його вивчають на уроці української літератури. За його словами, вчителька пояснила наявність твору Пушкіна у програмі з української літератури тим, що він показує кримськотатарську культуру та увіковічує її.

Учень також повідомив, що покинув урок, бо зрозумів, що сперечатися немає сенсу. І додав, що педагогиня дала домашнє завдання: написати зміст і план твору.

Що написали у коментарях українці?

Українці висловили таку думку у коментарях: