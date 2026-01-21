Хлопець заявив, що під час дистанційного уроку педагогиня запропонувала учням проаналізувати твір російського поета Олександра Пушкіна "Бахчисарайський фонтан". Про це школяр Бо Книшевич повідомив у фейсбуці.
Чому стався конфлікт?
Хлопець написав, що твір діти мали вивчати у межах розділу "Українські та кримські татари".
Пушкін на уроках української літератури в ПНЛ №145. Для мене як для учня 8-В класу цього ліцею, на мою думку, одного з найкращих навчальних закладів України, це було не те що неочікувано – я собі не міг уявити, що Пушкін потрапить на урок української літератури,
– уточнив він.
Хлопець не погодився із пропозицією вчительки, назвав Пушкіна імперським і заявив, що не розуміє, чому його вивчають на уроці української літератури. За його словами, вчителька пояснила наявність твору Пушкіна у програмі з української літератури тим, що він показує кримськотатарську культуру та увіковічує її.
Учень також повідомив, що покинув урок, бо зрозумів, що сперечатися немає сенсу. І додав, що педагогиня дала домашнє завдання: написати зміст і план твору.
Що написали у коментарях українці?
Українці висловили таку думку у коментарях:
- Абсолютно не доречно! В українській літературі є набагато кращі нариси про Бахчисарай, написані саме українськими класиками. Соромно.
- Бо, це дійсно ганьба. І сором викладачам, які це толерують. Ви молодець, що порушуєте це питання.
- Я в шоці. Що Пушкін забув на уроці української літератури. Так, написав про Бахчисарай, так, взяв за основу легенду. Але, він хіба єдиний писав? Немає інших авторів? Чому виключивши з програми зарубіжної літератури, він фігурує на уроках української, в мене це не вкладається в голові.
- Тут питання не лише про кримських татар – а про те, що Пушкін є одним із ключових символів російської імперської "великої культури", якою століттями прикривали колонізацію й русифікацію. В українській школі, тим паче в курсі української літератури, він не може бути "нормою", бо ця "норма" історично працювала проти України.
- Пушкіна не мало бути на уроці української літератури. Крапка.
- Соромно за вчителя, який або відірваний від реалій, або навмисно займається диверсійною діяльністю, адже російська культура – це також зброя, націлена проти нас. Дякую свідомому учню за позицію та оприлюднення!