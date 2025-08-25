До конца этого года в школах Украины будет работать 2 тысячи офицеров безопасности. В следующем году их будет уже 3 тысячи.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, информирует 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE. Офицеры также будут сопровождать школьные автобусы для безопасности учеников и педагогов.

Почему увеличат количество офицеров безопасности в школах?

Так, уже 3 тысячи офицеров безопасности должны работать в школах нашей страны в конце 2025 – 2026 учебного года.

Все остальные школы, маленькие, где 50 – 70 учеников учатся, будут прикрывать полицейские офицеры общины,

– уточнил Клименко.

Он рассказал и о сокращении времени реагирования мобильного патруля общины на инциденты – вместо 1,5 часов до 20 минут.

Интересно! Игорь Клименко заявлял о масштабировании модели работы правоохранителей в обществе. Особое внимание уделят Службе образовательной безопасности. Ведь дети должны учиться в условиях защищенной образовательной среды. Это является требованием времени.

Что известно об инициативе