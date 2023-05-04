Украинский язык, литература и история Украины являются важными предметами. Они помогают сформировать национальную идентичность.

Поэтому не может быть и речи о том, чтобы отказаться от этих предметов в учебной программе. Глава МОН Оксен Лисовой подчеркнул, что такие идеи в его министерстве даже не звучали.

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Лисовой сделал мощное заявление о важности украинского языка, литературы и истории

Министр отметил, что отстаивающая свою независимость страна наоборот должна акцентировать внимание на изучении вышеупомянутых предметов в школах. Более того: усиливать их и модернизировать в соответствии с вызовами.

Литература – источник знаний и вдохновения, возможность для анализа, рефлексии и развития воображения. И украинская литература имеет что предложить читателю – от когда-то потерянных имен до произведений современных авторов. Так же история Украины: должны изучать ее с точки зрения успеха, ведь мы сильное и сверхустойчивое государство,

– заявил глава МОН.

И добавил, что Украина сохранила свой язык, культуру и суверенитет, несмотря на многочисленные попытки их уничтожить. Поэтому курс истории в школе должен демонстрировать детям мощь нашего государства, чтобы ученики чувствовали свою способность быть устойчивыми и успешными.

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