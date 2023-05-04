Лисовой сделал мощное заявление о важности украинского языка, литературы и истории
Источник:Оксен Лисовой
Украинский язык, литература и история Украины являются важными предметами. Они помогают сформировать национальную идентичность.
Поэтому не может быть и речи о том, чтобы отказаться от этих предметов в учебной программе. Глава МОН Оксен Лисовой подчеркнул, что такие идеи в его министерстве даже не звучали.
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Лисовой сделал мощное заявление о важности украинского языка, литературы и истории
Министр отметил, что отстаивающая свою независимость страна наоборот должна акцентировать внимание на изучении вышеупомянутых предметов в школах. Более того: усиливать их и модернизировать в соответствии с вызовами.
Литература – источник знаний и вдохновения, возможность для анализа, рефлексии и развития воображения. И украинская литература имеет что предложить читателю – от когда-то потерянных имен до произведений современных авторов. Так же история Украины: должны изучать ее с точки зрения успеха, ведь мы сильное и сверхустойчивое государство,
– заявил глава МОН.
И добавил, что Украина сохранила свой язык, культуру и суверенитет, несмотря на многочисленные попытки их уничтожить. Поэтому курс истории в школе должен демонстрировать детям мощь нашего государства, чтобы ученики чувствовали свою способность быть устойчивыми и успешными.
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Лисовой сделал мощное заявление об украинском языке
- Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми. Так поступают люди, желающие успеха для своих детей.
- Министр также поблагодарил всех тех русскоязычных, которые перешли на украинский.
- При этом призвал формировать вокруг своих детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети.
- По его мнению, так поступают люди, желающие успеха для своих детей. Так поступают люди, которые верят в собственную способность привести к успеху свою страну.
- А манипуляции вокруг языка – это не что иное, как лицемерие. И мне крайне сложно оставаться в этом отношении безразличным.