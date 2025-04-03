Министр образования и науки Украины имеет 30 советников: кто они

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой имеет 30 советников. Среди них есть как штатные, так и те, которые работают на общественных основах.

Все же большинство из них работает на общественных основах. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Главком".

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Кто является советниками Оксена Лисового

Штатными советниками, которые входят в патронатную службу МОН, есть семь человек. Возглавляет эту службу Нина Соколова. Она занимала такую же должность во времена руководства ведомством Лилии Гриневич.

Всего в течение 2023 – 2024 годов и двух месяцев 2025 года содержание штатных советников министра стоило государству 6,6 миллиона гривен.

Самой известной среди советников на общественных началах (всего их – 23) является министр образования и науки в 2016 – 2019 годах Лилия Гриневич. Она рассказала, что Лисовой после своего назначения министром пригласил ее на эту должность.

Советником министра по вопросам реформы "Новая украинская школа" является Иванна Коберник, которая тоже была советником при министерке Гриневич.

Предоставляют советы Оксену Лисовому также люди, которые вместе с ним работали в Малой академии наук (МАН). Например, Наталья Оболоник, которая является советником на общественных началах и работает в МАН.

Список советников министр образования и науки Украины Оксена Лисового





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