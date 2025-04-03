Все ж більшість з них працює на громадських засадах. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Главком".

Дивіться також МОН боротиметься з недоброчесністю у наукових публікаціях

Хто є радниками Оксена Лісового

Штатними радниками, які входять до патронатної служби МОН, є сім осіб. Очолює цю службу Ніна Соколова. Вона обіймала таку саму посаду у часи керівництва відомством Лілії Гриневич.

Загалом протягом 2023 – 2024 років і двох місяців 2025 року утримання штатних радників міністра коштувало державі 6,6 мільйона гривень.

Найвідомішою серед радників на громадських засадах (загалом їх – 23) є міністр освіти і науки у 2016 – 2019 роках Лілія Гриневич. Вона розповіла, що Лісовий після свого призначення міністром запросив її на цю посаду.

Радницею міністра з питань реформи "Нова українська школа" є Іванна Коберник, яка теж була радницею при міністерці Гриневич.

Надають поради Оксену Лісовому також люди, які разом із ним працювали у Малій академії наук (МАН). Наприклад, Наталія Оболоник, яка є радницею на громадських засадах і працює у МАН.

Список радників міністр освіти і науки України Оксена Лісового





Читайте також матеріал про те, чи виконує свої обіцянки Оксен Лісовий на посаді міністра освіти і науки України, на якій перебуває вже два роки.