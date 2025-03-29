Таку норму містить проєкт Порядку формування переліку наукових фахових видань, винесений на громадське обговорення. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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МОН відстежуватиме факти недоброчесності у наукових публікаціях

У проєкті документа йдеться, зокрема, про те, що підставою для невключення до переліку фахових видань або виключення з нього є застосування видавцями "хижацьких практик".

Мовиться про практики, які застосовують видавці з метою отримання фінансової вигоди, нехтуючи принципами публікаційної етики та процедури рецензування. Прикладами таких практик є публікація статей того самого автора кілька разів в одному випуску; публікація статей, створених з використанням штучного інтелекту; публікація статей "заднім числом" тощо.

Окрім цього, передбачили виключення видання з переліку фахових видань у разі співпраці видавців з "фабриками наукових публікацій", тобто організаціями, які пропонують послуги з написання дисертацій, монографій і статей на замовлення.

З метою запровадження цих змін у МОН створили робочу групу, яка працює над оновленням Порядку формування переліку фахових видань.

Науковці та видавці можуть долучитись до громадського обговорення оновленого Порядку.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту можна надсилати до 13 квітня 2025 року на електронну адресу kadry.atest@mon.gov.ua.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий віддав заявляв, що формуватиме в Україні нову культуру доброчесності.