Могут ли сейчас украинские ученики за рубежом присоединиться к ученическим олимпиадам
- Украинские ученики за рубежом могут участвовать во II этапе Всеукраинских ученических олимпиад дистанционно.
- Участники должны соблюдать требования академической добропорядочности во время олимпиады и иметь необходимые документы.
В этом году МОН обновило правила проведения олимпиад и турниров в Украине. Так стремятся создать еще больше возможностей для украинской молодежи.
В частности, украинские ученики, которые временно находятся за рубежом, теперь смогут принять участие во II этапе Всеукраинских ученических олимпиад в дистанционном формате – как участники зарубежного округа (дополнительной области / региона). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Как присоединиться ученикам?
Чтобы стать участником соревнований, надо быть не младше/-ю за класс (курс), чем класс (курс) обучения в учебном заведении, в соответствии с возрастными группами для каждого предмета.
До 14 ноября 2025 года (включительно) следует заполнить онлайн-форму регистрации на выбранную олимпиаду:
- астрономия: https://forms.gle/xNASKVEuSw2mtWmQ8;
- биология: https://forms.gle/dpwMfNXYWPUMMtzz7;
- география: https://forms.gle/cobNYXSbxoJsLVDw6;
- информатика: https://forms.gle/cbYrak7kozYguvaw9;
- информационные технологии: https://forms.gle/yNqt8MKtRyKNSLme6;
- история: https://forms.gle/kBUjD5y7GSyZ3Qns8;
- математика: https://forms.gle/b7hVPosufo433Dva7;
- правоведение: https://forms.gle/59LGQ5NQcEfD5cLZA;
- украинский язык и литература: https://forms.gle/eQQq7wLQo6b1FBs97;
- физика: https://forms.gle/eJpJ7pTyUHberA469;
- химия: https://forms.gle/pGPXyTrnF1KVu4VC9.
При этом надо добавить к форме следующие документы:
- сканкопию оригинала заявки на участие во II этапе для зарубежного округа (и ее текст в формате Word);
- сканкопию согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника (подписанную одним из родителей или законным представителем);
- сканкопию согласия на съемку и использование изображения несовершеннолетнего участника.
Примеры всех документов здесь.
Кто может участвовать?
II этап для зарубежного округа проводят среди учащихся школ, училищ, колледжей. Его цель – привлечь к олимпиадному движению граждан Украины, проживающих за ее пределами. Быть зачисленным в украинское учебное заведение не обязательно, достаточно учиться в иностранном учебном заведении.
Как будет проходить олимпиада для учеников из-за рубежа?
Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать требования академической добропорядочности:
- выполнять задания самостоятельно;
- находиться в комнате с двумя статическими вебкамерами (спереди и сзади);
- быть подключенными к онлайн-конференции в течение всего времени выполнения заданий.
За ходом соревнования будут следить представители организационного комитета, которые будут находиться в онлайн-конференции и контролировать соблюдение правил.
Когда будут проходить олимпиады для учеников из-за рубежа?
График проведения II этапа для зарубежного округа будет синхронным с графиком в Украине – по киевскому времени. Конкретные даты сообщат заранее.
За неделю до проведения олимпиады зарегистрированные участники получат инструкцию на электронный адрес, указанную в форме регистрации. Она будет содержать требования к организации рабочего места, правила подачи апелляции, сроки объявления результатов и другие важные детали.
Как определяют победителей и будет происходить III этап олимпиады?
Победители II этапа формируют отдельную команду по соответствующему предмету от зарубежного округа для участия в III этапе.
В состав команды может входить до 12 участников (не более трех из каждого класса).
Третий этап олимпиад по учебным предметам проходит в Украине при физическом присутствии участника.
Для участия победители II этапа олимпиад по соответствующим учебным предметам из зарубежного округа должны предоставить:
- паспорт;
- документ, подтверждающий постоянное или временное пребывание за рубежом;
- копию РНОКПП.
