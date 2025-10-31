Могут ли сейчас украинские ученики за рубежом присоединиться к ученическим олимпиадам

В этом году МОН обновило правила проведения олимпиад и турниров в Украине. Так стремятся создать еще больше возможностей для украинской молодежи.

В частности, украинские ученики, которые временно находятся за рубежом, теперь смогут принять участие во II этапе Всеукраинских ученических олимпиад в дистанционном формате – как участники зарубежного округа (дополнительной области / региона). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Молодежь все меньше пользуется украинским языком в быту, – МОН

Как присоединиться ученикам?

Чтобы стать участником соревнований, надо быть не младше/-ю за класс (курс), чем класс (курс) обучения в учебном заведении, в соответствии с возрастными группами для каждого предмета.

До 14 ноября 2025 года (включительно) следует заполнить онлайн-форму регистрации на выбранную олимпиаду:

При этом надо добавить к форме следующие документы:

сканкопию оригинала заявки на участие во II этапе для зарубежного округа (и ее текст в формате Word);

сканкопию согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника (подписанную одним из родителей или законным представителем);

сканкопию согласия на съемку и использование изображения несовершеннолетнего участника.

Примеры всех документов здесь.

Кто может участвовать?

II этап для зарубежного округа проводят среди учащихся школ, училищ, колледжей. Его цель – привлечь к олимпиадному движению граждан Украины, проживающих за ее пределами. Быть зачисленным в украинское учебное заведение не обязательно, достаточно учиться в иностранном учебном заведении.

Смотрите также "Хочу, чтобы образование не формировало страх у детей": Лисовой присоединился к написанию Радиодиктанта

Как будет проходить олимпиада для учеников из-за рубежа?

Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать требования академической добропорядочности:

выполнять задания самостоятельно;

находиться в комнате с двумя статическими вебкамерами (спереди и сзади);

быть подключенными к онлайн-конференции в течение всего времени выполнения заданий.

За ходом соревнования будут следить представители организационного комитета, которые будут находиться в онлайн-конференции и контролировать соблюдение правил.

Когда будут проходить олимпиады для учеников из-за рубежа?

График проведения II этапа для зарубежного округа будет синхронным с графиком в Украине – по киевскому времени. Конкретные даты сообщат заранее.

За неделю до проведения олимпиады зарегистрированные участники получат инструкцию на электронный адрес, указанную в форме регистрации. Она будет содержать требования к организации рабочего места, правила подачи апелляции, сроки объявления результатов и другие важные детали.

Как определяют победителей и будет происходить III этап олимпиады?

Победители II этапа формируют отдельную команду по соответствующему предмету от зарубежного округа для участия в III этапе.

В состав команды может входить до 12 участников (не более трех из каждого класса).

Третий этап олимпиад по учебным предметам проходит в Украине при физическом присутствии участника.

Для участия победители II этапа олимпиад по соответствующим учебным предметам из зарубежного округа должны предоставить:

паспорт;

документ, подтверждающий постоянное или временное пребывание за рубежом;

копию РНОКПП.

Мы также рассказывали, как спасти ребенка от вербовки россиянами в интернете.