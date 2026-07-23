Только не говорите "опасность": от этого распространенного русизма следует избавиться немедленно

Суржик состоит не только из отдельных выражений, но и из привычных слов, которые мы произносим автоматически. Они звучат привычно, но не соответствуют нормам украинского литературного языка или звучат как явная калька.

Итак, как заменить фразу "Не ходи туда – опасно!", если вы хотите говорить на литературном украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как будет "опасно" на украинском?

Некоторые слова настолько прочно вошли в нашу повседневную речь, что мы даже не замечаем: они пришли к нам из русского языка. Одно из них – "опасно". Его можно услышать в разговорах, увидеть в объявлениях и даже в соцсетях. Однако в украинском языке есть собственное, естественное слово – "небезпека".

Им обозначают:

угрозу какого-либо бедствия, несчастья, какой-то катастрофы и т. п. состояние, когда кому-либо или чему-либо что-то угрожает. Существительное "небезпека" образовано от слова "безпека" с помощью префикса "не-". Слово "безпека" является исконно украинским и происходит от древнеславянского сочетания: bezpečьn(jь), образованного из предлога bez и основы существительного *реčа "забота, хлопоты". Собственно, у нас есть и слово "опіка" в значении "забота", того же происхождения.

От этого слова естественным образом образовались:

безпечний / безпечно;

небезпека / небезпечний / небезпечно.

Слово "опасно" пришло в украинский язык под влиянием русского языка, где нормативным являются "опасный". То есть украинский язык обозначает явление через отсутствие "безпеки", а не через слово"опасность", как это происходит в русском.

Сегодня слово"безпека" стало одним из ключевых в современном украинском языке. От него образовались десятки новых словосочетаний:

безпекова ситуація ;

; безпекові заходи ;

; служба безпеки;

національна безпека;

правила безпеки.

Главное в опасной ситуации – реагировать быстро и взвешенно и не "тормозить". Но и это слово – ошибка и русизм. А как правильно говорить – читайте в нашей публикации.

Слово "опасно" – это инословие, которое несет нам "небезпеку", поэтому избавьтесь от него в своей речи. Кроме того, замена всего одного слова делает речь более естественной и близкой к украинской традиции.