Тож як замінити фразу "Не ходи туди – опасно!", якщо прагнете говорити літературною українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як "опасно" буде українською?

Деякі слова настільки міцно закріпилися в нашому повсякденному мовленні, що ми навіть не помічаємо: вони прийшли до нас із російської. Одне з них – "опасно". Його можна почути в розмовах, побачити в оголошеннях і навіть у соцмережах. Проте українська мова має власне, природне слово – небезпека.

Ним називають:

загрозу якого-небудь лиха, нещастя, якоїсь катастрофи і тощо. стан, коли кому-, чому-небудь щось загрожує. Іменник "небезпека" утворився від слова "безпека" за допомогою префікса не-. Слово "безпека" є питомо українським і походить від давньослов'янського поєднання: bezpečьn(jь), утворене з прийменника bez і основи іменника *реčа "турбота, клопоти". Власне ми маємо і слово "опіка", у значенні турбота того ж походження.

Від цього слова природно утворилися:

безпечний / безпечно;

небезпека / небезпечний / небезпечно.

Слово "опасно" прийшло в українське мовлення під впливом російської мови, де нормативним є "опасный". Тобто українська мова називає явище через відсутність безпеки, а не через слово "опасность", як це відбувається в російській.

Сьогодні слово "безпека" стало одним із ключових у сучасній українській мові. Від нього утворилися десятки нових словосполучень:

безпекова ситуація ;

; безпекові заходи ;

; служба безпеки;

національна безпека;

правила безпеки.

Головне у небезпечній ситуації реагувати швидко та виважено і не "тормозити", але й це слово – помилка і росіянізм, а як правильно – читайте у нашій публікації.

Слово "опасно" – це чужинець з народу, який несе нам небезпеку, тому позбудьтеся його зі свого мовлення. Крім того, заміна лише одного слова робить мовлення природнішим і ближчим до української традиції.