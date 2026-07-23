Тож як замінити фразу "Не ходи туди – опасно!", якщо прагнете говорити літературною українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як "опасно" буде українською?
Деякі слова настільки міцно закріпилися в нашому повсякденному мовленні, що ми навіть не помічаємо: вони прийшли до нас із російської. Одне з них – "опасно". Його можна почути в розмовах, побачити в оголошеннях і навіть у соцмережах. Проте українська мова має власне, природне слово – небезпека.
Ним називають:
- загрозу якого-небудь лиха, нещастя, якоїсь катастрофи і тощо.
- стан, коли кому-, чому-небудь щось загрожує.
Іменник "небезпека" утворився від слова "безпека" за допомогою префікса не-. Слово "безпека" є питомо українським і походить від давньослов'янського поєднання: bezpečьn(jь), утворене з прийменника bez і основи іменника *реčа "турбота, клопоти". Власне ми маємо і слово "опіка", у значенні турбота того ж походження.
Від цього слова природно утворилися:Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- безпечний / безпечно;
- небезпека / небезпечний / небезпечно.
Сьогодні слово "безпека" стало одним із ключових у сучасній українській мові. Від нього утворилися десятки нових словосполучень:
- безпекова ситуація;
- безпекові заходи;
- служба безпеки;
- національна безпека;
- правила безпеки.
Головне у небезпечній ситуації реагувати швидко та виважено і не "тормозити", але й це слово – помилка і росіянізм, а як правильно – читайте у нашій публікації.
Слово "опасно" – це чужинець з народу, який несе нам небезпеку, тому позбудьтеся його зі свого мовлення. Крім того, заміна лише одного слова робить мовлення природнішим і ближчим до української традиції.