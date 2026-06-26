Як правильно назвати українською процес призупинення автівки, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Дивіться також Що таке "пташина мова" та чому це зовсім не про птахів

Тормозити чи гальмувати – як правильно українською?

У нашому мовленні ще чимало суржику та росіянізмів, над якими ми не замислюємося, бо не приділяємо уваги їх походженню.

Деякі з них настільки звичні, що здаються питомо українськими, хоча насправді маємо кращі українські відповідники.

Усі водії та й учасники дорожнього руху часто чули і навіть використовували слово "тормозити".

Але наша мова має своє літературне слово – гальмувати, та чимало інших, які стосуються української автомобільної лексики.

Слово "гальмо" прийшло в українську мову через польське hamulec і споріднене з німецьким hemmen – "стримувати", "затримувати". Від нього утворилося дієслово "гальмувати", тобто зменшувати швидкість руху або зупиняти його.

  • Водій різко загальмував перед пішохідним переходом.

  • Автомобіль почав гальмувати на слизькій дорозі.

  • Потрібно вчасно гальмувати перед поворотом.

Саме це слово подають українські словники, зокрема "Горох", а також використовують у Правилах дорожнього руху, технічній документації, підручниках і навчальній літературі.

Натомість слова "тормоз" і "тормозити" походить від російського "тормозить" і є небажаним у літературній українській мові.

Цікаво, що українське слово "гальмувати" має значно ширше значення, ніж просто рух транспорту. Його можна використати й щодо інших подій та речей: фінансів, людей, реформ тощо.

  • Брак коштів гальмує розвиток проєкту.

  • Страх часто гальмує людину перед важливими рішеннями.

  • Бюрократія гальмує реформи.

Тобто у переносному значенні воно означає – стримувати, уповільнювати або перешкоджати розвитку чогось.

Цікаво! Багатьом відомий вислів "не тормози!", у значенні "думай чи дій швидше". Але і його можна перекласти дослівно – "не гальмуй!".

До речі, від слова "гальмо" утворилося чимало інших нормативних слів: гальмівний шлях, гальмівна система, гальмівна рідина, ручне гальмо. Саме їх використовують механіки, інструктори автошкіл і виробники автомобілів.

Тож коли йдеться про автомобіль, велосипед, потяг чи навіть розвиток подій, українською варто казати: гальмувати, загальмувати, пригальмувати.

А слово "тормозити" краще залишити за межами літературної норми. Говоріть українською!