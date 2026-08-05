Почему мы говорим "орел или решка", хотя орла на монете уже давно нет

Подбросить монету – самый простой способ сделать выбор. Но пока мы ждем, выпадет ли – "орел" или "решка", почти никто не задается вопросом: почему именно так называют стороны монеты?

Некоторые слова настолько прочно вошли в нашу речь, что мы перестали замечать их истинный смысл. Именно так произошло с выражением "орел или решка". Рассказываем о его происхождении со ссылкой на Виктора Дяченко.

"Орел" или "решка" – откуда взялись эти названия?

Монету подбрасывают, чтобы сделать выбор, разрешить спор или просто довериться случаю. И почти каждый в этот момент говорит: "Орел или решка?". Но задумывались ли вы, откуда происходят эти названия? И действительно ли они украинские?

Иногда привычные слова живут дольше, чем предметы, которые их породили. На современных украинских монетах нет орла, но мы до сих пор говорим: "орел или решка". И, как ни прискорбно, – это имперский пережиток.

Название "орел" возникло очень просто. На монетах Российской империи, а позже и многих других государств, на одной стороне был изображен государственный герб – двуглавый орел. Именно поэтому эту сторону в народе стали называть "орлом".

После вхождения украинских земель в состав Российской империи это название закрепилось и в повседневной речи украинцев.

Происхождение слова "решка" менее очевидно. По самой распространенной версии, оно происходит от слова "решетка". На оборотной стороне старинных монет часто чеканили декоративный орнамент, переплетение линий, вензели или надпись, напоминавшие сетку или решетку. Почему народ стал называть эту сторону "решкой".

Другая версия связывает слово со старинным жаргонным "решето" или "решетка" – всем, что имело узор из перекрещивающихся линий.

Как называются стороны монеты на украинском языке?

В современном украинском языке выражение "орел или решка" настолько укоренилось, что его фиксируют словари и широко используют в речи. Оно не является ошибкой, но напоминает нам о нашем прошлом и составе других государств.

Однако если речь идет об официальной, научной или банковской лексике, правильнее использовать другие латинские названия:

"аверс" – лицевая сторона монеты;

"реверс" – оборотная сторона монеты.

Такие термины используют нумизматы, историки и Национальный банк Украины. В повседневной же речи можно также сказать:

"лицевая сторона или оборотная сторона";

"герб или цифра" (если это соответствует конкретной монете).

Интересно, что современные украинские монеты не имеют ни орла, ни "решетки". На одной стороне изображен Малый Государственный Герб Украины или номинал, а на другой – номинал или другие элементы дизайна.

Пользователи портала "Словотвір" предлагают ряд вариантов, которые, возможно, когда-нибудь и получат распространение:

герб і число;

лик та лік;

чоло і тило;

тризуб і числівка;

воля і доля;

гривенек і люденик.

Интересно! В английском языке говорят heads or tails – "голова или хвост", ведь на британских монетах изображен портрет монарха. Но во многих странах названия сторон монеты также происходят от изображений, которые были на монетах: французы –"pile ou face" (столб или лицо/тысяча); испанцы –"cara o cruz" (лицо или крест).

Несмотря на это, выражение "орел или решка" продолжает жить как фразеологизм. Сегодня оно означает не столько стороны конкретной монеты, сколько сам способ случайного выбора.

Выражение "орел или решка" давно стало частью живого украинского языка и воспринимается как устоявшийся фразеологизм. В то же время стоит помнить, что его происхождение связано со старыми монетами, а не с современными украинскими деньгами. Если же речь идет о точном названии сторон монеты, уместно использовать термины "аверс" и "реверс".