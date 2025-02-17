ОРВИ "наступает": где в Украине школы перевели на дистанционное обучение

Немало школ в Украине временно меняет формат обучения на дистанционный. Причина – рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Такое решение приняли уже во многих регионах. 24 Канал рассказывает, где вступили в силу эти изменения.

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Где ученики будут учиться дистанционно

Львовская область

Все школы Львовской области переходят на дистанционное обучение до 28 февраля. Директор Департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска отметил, что карантин продлится со вторника, 18 февраля. После двух недель мониторинга эпидемической ситуации примут решение о возможном продлении или прекращении карантина.

На дистанционное обучение из-за значительного количества больных учеников перешли школы №7 и №21 во Львове. Всего в школах Львовской общины вводить карантин не планируют.

Винницкая область

В Виннице с 17 февраля все школы и учреждения внешкольного образования также переводят на онлайн-обучение из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Киевская область

На Киевщине 45 школ перевели на дистанционную форму обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, информирует департамент образования и науки Киевской ОГА.

Заметим, что решение о переводе учебных заведений на дистанционную форму обучения принимают местные органы исполнительной власти.

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Ивано-Франковская область

На Прикарпатье из-за высокого уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом 56 учреждений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение. Еще 5 школ находятся на карантине, сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА. Онлайн с 17 по 21 февраля будут учиться, в частности, ученики в Коломыйской общине.

Закарпатская область

В Батовской и Каменской общинах Береговского района с 17 февраля школы переводят на дистанционное обучение, сообщили на странице Береговской РВА в Facebook.

Черновицкая область

На Буковине на дистанционное обучение перешли в 44 школах. 7 из них расположены в Черновцах. В части школ дистанционно учатся отдельные классы. В то же время есть школы и детсады, в которых ввели карантин, сообщили в Facebook Черновицкой ОГА.

В Черновцах дистанционно учатся в лицеях № 4, 5, 7, 20, гимназии № 8 и Черновской, а также в Многопрофильном лицее для одаренных детей.

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Кировоградская область

В Кировоградской области 19 школ, училище и колледж перешли на дистанционное обучение из-за увеличения количества учеников, больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом Суспильному рассказала директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко.

Одесская область

В Одессе 17 февраля закрыли на карантин 144 класса и 1 школу.

Хмельницкая область

В 29 громадах Хмельницкой области 122 школы перевели на дистанционную форму обучения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом во время брифинга сообщил директор департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Александр Пунда. "Лидером" является Каменец-Подольская территориальная община – 22 школы.

Полтавская область

17 февраля обучение в школах Полтавы будет происходить дистанционно. Причина – ситуация с безопасностью.