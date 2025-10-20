Когда осенние каникулы в школах нашего государства в 2025 году?

  • Учебный год 2025 – 2026 начался в школах Украины 1 сентября.

  • Продлится официально до 30 июня 2026 года.

  • Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.

  • В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.