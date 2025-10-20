У Київській міськдержадміністрації визначили рекомендовані дати осінніх канікул у школах столиці України. На відпочинок від навчання школярі у Києві цьогоріч підуть 27 жовтня.

Відпочиватимуть до 2 листопада. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА Суспільному, інформує 24 Канал.

Коли осінні канікули у школах України 2025?

У КМДА при цьому зауважили, що ці числа є рекомендаційними і заклади освіти можуть самостійно визначати дати канікул. Однак потягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

Зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію у зв'язку з повномасштабною війною, що може впливати на організацію освітнього процесу як в окремих закладах, так і в місті в цілому можливе коригування структури 2025/2026 навчального року в закладах загальної середньої освіти протягом року,

– акцентували у Департаменті освіти і науки КМДА.

І додали, що навчальний рік у столичних школах триватиме до 30 червня 2026 року.

