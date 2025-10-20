Коли осінні канікули у школах нашої держави у 2025 році?

  • Навчальний рік 2025 – 2026 розпочався у школах України 1 вересня.

  • Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.

  • Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

  • Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада. 