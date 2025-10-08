Когда ученики на Житомирщине пойдут на осенние каникулы в 2025 году
- Осенние каникулы в большинстве лицеев Житомирской области начнутся 27 октября и продлятся до 2 ноября.
- В Денишевском лицее каникулы запланированы с 20 по 26 октября.
Осенние каникулы в большинстве лицеев Житомирской области в этом году начнутся 27 октября. Продлится до 2 ноября.
Об этом Суспильному рассказала заместитель начальника управления – начальница отдела общего среднего, дошкольного, инклюзивного и внешкольного образования Департамента образования и науки Житомирской ОВА Злата Безкоровайная. Об этом информирует 24 Канал.
Когда осенние каникулы в школах Житомирщины?
Чиновница отметила, что, соответствии с законодательством, учебные заведения могут сами корректировать отдельные нюансы образовательного процесса.
Так, учителя могут принимать решения по расписанию, графика занятий и формирования учебного года. В этот список также входят осенние каникулы.
Бескоровайная акцентировала, что осенью ученики отдыхают от учебы обычно около недели. Даты при этом могут отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения.
В большинстве лицеев Житомирской области осенние каникулы решили начать 27 октября. Они продлятся до 2 ноября. Только в Денишевском лицее планируют отдыхать с 20 по 26 октября,
– сообщила она.
Когда осенние каникулы в школах Украины?
- Учебный год 2025 – 2026 год стартовал в школах Украины 1 сентября. Продлится официально до 30 июня следующего года.
- Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
- В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.