Осінні канікули у більшості ліцеїв Житомирської області цьогоріч розпочнуться 27 жовтня. Триватимуть до 2 листопада.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління – начальниця відділу загальної середньої, дошкільної, інклюзивної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Житомирської ОВА Злата Безкоровайна. Про це інформує 24 Канал.

Коли осінні канікули у школах Житомирщини?

Чиновниця зазначила, що, відповідно до законодавства, заклади освіти можуть самі коригувати окремі нюанси освітнього процесу.

Так, вчителі можуть ухвалювати рішення щодо розкладу, графіка занять і формування навчального року. До цього списку також входять осінні канікули.

Безкоровайна акцентувала, що восени учні відпочивають від навчання зазвичай близько тижня. Дати при цьому можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу освіти.

У більшості ліцеїв Житомирської області осінні канікули вирішили розпочати 27 жовтня. Вони триватимуть до 2 листопада. Лише у Денишівському ліцеї планують відпочивати з 20 по 26 жовтня,

– повідомила вона.

