Вскоре ученики в Украине уйдут на осенние каникулы. Отдыхать будут в основном неделю.

У Львовском городском совете обнародовали даты осеннего отдыха учащихся каждого учебного заведения города. Об этом информирует 24 Канал.

Когда осенние каникулы в школах Львова 2025?

Каникулы для большинства учеников львовских школ стартуют в последнюю неделю октября. В нескольких учебных заведениях школьники пойдут на отдых по другому графику.

Интересно! Каждая школа в Украине самостоятельно принимает решение о проведении каникул и в целом утверждает структуру учебного года.

Полный перечень школ и графики каникул:

Галицкий район 1 Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника" 24.10.2025–31.10.2025 2 Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 3 Лицей "Галицкий" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 4 Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа № 3 27.10.2025 - 02.11.2025 5 Начальная школа № 4 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 6 Средняя общеобразовательная школа № 9 27.10.2025–31.10.2025 7 Лицей № 10 имени святой Марии Магдалены Львовского городского совета 25.10.2025–30.10.2025 8 Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого 27.10.2025–31.10.2025 9 Лицей № 28 Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 10 Средняя общеобразовательная школа № 34 им. М. Шашкевича г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 11 Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков 06.10.2025–12.10.2025, 17.11.2025–23.11.2025 12 Лицей № 52 Львовского городского совета 17.11.2025–23.11.2025 13 Средняя общеобразовательная школа № 62 27.10.2025–31.10.2025 14 Заведение общего среднего образования № 87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец 27.10.2025–31.10.2025 Франковский район 1 Лицей № 2 Львовского городского совета 29.10.2025–02.11.2025 2 Лицей № 5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 3 Лицей № 17 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 4 Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 5 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 31 г. Львова 29.10.2025 - 02.11.2025 6 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 36 г. Львова 29.10.2025 - 02.11.2025 7 Лицей № 45 Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 8 Лицей № 46 им. Вячеслава Черновола Львовского городского совета 29.10.2025–02.11.2025 9. Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 48 г. Львова 29.10.2025–02.11.2025 10 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 50 г. Львова 29.10.2025–02.11.2025 11 Лицей № 51 имени Ивана Франко Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 12 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 55 г. Львова 27.10.2025–02.11.2025 13 Лицей № 66 Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 14 Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 15 Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета 29.10.2025–02.11.2025 16 Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 17 Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко 27.10.2025- 31.10.2025 18 Лицей "Европейский" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 19 Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 20 Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 21 Лицей "Надежда" Львовского городского совета 29.10.2025–02.11.2025 Сиховский район 1 Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Львова 27.10.2025–02.11.2025 2 Средняя общеобразовательная школа № 13 27.10.2025–31.10.2025 3 Средняя общеобразовательная школа № 32 27.10.2025–02.11.2025 4 Средняя общеобразовательная школа № 72 27.10.2025–31.10.2025 5 Средняя общеобразовательная школа № 73 27.10.2025–31.10.2025 6 Средняя общеобразовательная школа № 84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской 27.10.2025–31.10.2025 7 Средняя общеобразовательная школа № 86 27.10.2025–31.10.2025 8 Средняя общеобразовательная школа № 90 27.10.2025–31.10.2025 9 Лицей № 93 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 10 Средняя общеобразовательная школа № 95 27.10.2025–31.10.2025 11 Средняя общеобразовательная школа № 96 МЖК-1 27.10.2025–31.10.2025 12 Средняя общеобразовательная школа № 98 г.Львова 27.10.2025–31.10.2025 13 Лицей "Орияна" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 14 Лицей "Интеллект" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 15 Лицей "Сиховский" Львовского городского совета 27.10.2025- 31.10.2025 16 Лицей № 80 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 17 Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 18 Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 19 Гимназия “Тривита” Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 20 Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I-III ступеней Блаженного Климентия и Андрея Шептицких" 27.10.2025- 31.10.2025 Лычаковский район 1 Лицей № 6 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 2 Лицей "Львовский" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 3 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 7 Львовского городского совета 27.10.2025 - 31.10.2025 4 Лицей № 8 Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 5 Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 6 Общеобразовательная средняя школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения 27.10.2025–31.10.2025 7 Лицей № 21 Львовского городского совета нет 8 Лицей № 24 им.М.Конопницкой Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 9 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 29 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 10 Лицей № 37 Львовского городского совета 20.10.2025–24.10.2025 11 Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 12 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 47 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 13 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 49 г. Львова 27.10.2025–02.11.2025 14 Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 15 Лицей № 70 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 16 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 71 Львовского городского совета Львовской области 27.10.2025–31.10.2025 17 Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней № 82 Львовского городского совета Львовской области 27.10.2025–02.11.2025 18 Лицей "Просвита" Львовского городского совета 27.10.2025–01.11.2025 19 Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 20 Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 21 Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 22 Подборцовский лицей Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 23 Лисиничевская гимназия Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 Шевченковский район 1 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 20 г. Львова 27.10.2025–02.11.2025 2 Средняя общеобразовательная школа № 22 им. В. Стефаника г. Львова 30.10.2025–02.11.2025 3 Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 4 Средняя общеобразовательная школа № 30 27.10.2025.–31.10.2025 5 Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 6 Лицей № 38 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 7 Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней № 43 Львовского городского совета Львовской области 27.10.2025–31.10.2025 8 Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 44 им. Т.Г. Шевченко 27.10.2025–31.10.2025 9 Средняя общеобразовательная школа № 41 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 10 Начальная школа № 53 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 11 Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков 27.10.2025–02.11.2025 12 Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Львова 27.10.2025–31.10.2025 13 Лицей № 57 имени Короля Даниила Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 14 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 78 г. Львова 27.10.2025 -31.10.2025 15 Лицей № 81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета 27.10.2025 –31.10.2025 16 Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 91 г. Львова 27.10.2025 - 02.11.2025 17 Средняя общеобразовательная школа № 92 г. Львова 27.10.2025 - 31.10.2025 18 Лицей № 94 Львовского городского совета 27.10.2025 - 31.10.2025 19 Средняя общеобразовательная школа № 97 г. Львова 27.10.2025 - 31.10.2025 20 Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Львова 27.10.2025 - 31.10.2025 21 Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Львова 27.10.2025 - 31.10.2025 22 Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа - Львовский экономический лицей" 27.10.2025 - 31.10.2025 23 Львовская юридическая гимназия 27.10.2025.- 31.10. 2025.. 24 Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей" 27.10.2025 - 31.10.2025 25 Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета 27.10.2025 - 31.10.2025 26 Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета 27.10.2025 - 31.10.2025 27 Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 28 Грядовская гимназия Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 29 Зарудцивская гимназия Львовского городского совета 27.10.2025 - 31.10.2025 30 Малеховская гимназия Львовского городского совета 27.10.2025 - 31.10.2025 31 Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 Железнодорожный район 1 Лицей № 15 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 2 Лицей № 18 Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 3 Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Львова 27.10.2025–02.11.2025 4 Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка 27.10.2025–31.10.2025 5 Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств 27.10.2025 - 02.11.2025 6 Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Львова 25.10.2025 -02.11.2025 7 Лицей "Гроно" Львовского городского совета 25.10.2025 - 02.11.2025 8 Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Львова 27.10.2025 - 31.10.2025 9 Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Львова 27.10.2025 - 02.11.2025 10 Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Львова 27.10.2025 -31.10.2025 11 Лицей № 74 имени Марии Подгорянки Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 12 Лицей № 75 имени Леси Украинки Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 13 Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности 27.10.2025–31.10.2025 14 Львовская гимназия "Евшан" 27.10.2025–31.10.2025 15 Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко 27.10.2025–01.11.2025 16 Начальная школа "Арника" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 17 Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета 27.10.2025–02.11.2025 18 Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025 19 Рясне-Русский лицей Львовского городского совета 27.10.2025–31.10.2025

