Коли у школах Львова будуть осінні канікули: точний графік
- Канікули для більшості учнів львівських шкіл почнуться в останній тиждень жовтня.
- Кілька шкіл мають інший графік для осінніх канікул.
- Детальні дати – у новині.
Невдовзі учні в Україні підуть на осінні канікули. Відпочиватимуть здебільшого тиждень.
У Львівській міській раді оприлюднили дати осіннього відпочинку учнів кожного закладу освіти міста. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Зимові будуть довшими: чи підуть учні в Тернополі на осінні канікули
Коли осінні канікули у школах Львова 2025?
Канікули для більшості учнів львівських шкіл стартують в останній тиждень жовтня. У кількох закладах освіти школярі підуть на відпочинок за іншим графіком.
Цікаво! Кожна школа в Україні самостійно ухвалює рішення щодо проведення канікул та загалом затверджує структуру навчального року.
Повний перелік шкіл та графіки канікул:
|
Галицький район
|
1
|
Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка»
|
24.10.2025 – 31.10.2025
|
2
|
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
3
|
Ліцей «Галицький» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
4
|
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3
|
27.10.2025 — 02.11.2025
|
5
|
Початкова школа № 4 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
6
|
Середня загальноосвітня школа № 9
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
7
|
Ліцей № 10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради
|
25.10.2025 – 30.10.2025
|
8
|
Середня загальноосвітня школа № 27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
9
|
Ліцей № 28 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
10
|
Середня загальноосвітня школа № 34 ім. М. Шашкевича м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
11
|
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
06.10.2025 – 12.10.2025, 17.11.2025 – 23.11.2025
|
12
|
Ліцей № 52 Львівської міської ради
|
17.11.2025 – 23.11.2025
|
13
|
Середня загальноосвітня школа № 62
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
14
|
Заклад загальної середньої освіти № 87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
Франківський район
|
1
|
Ліцей № 2 Львівської міської ради
|
29.10.2025 – 02.11.2025
|
2
|
Ліцей № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
3
|
Ліцей № 17 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
4
|
Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
5
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 31 м. Львова
|
29.10.2025 — 02.11.2025
|
6
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 36 м. Львова
|
29.10.2025 — 02.11.2025
|
7
|
Ліцей № 45 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
8
|
Ліцей № 46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради
|
29.10.2025 – 02.11.2025
|
9.
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 48 м. Львова
|
29.10.2025 – 02.11.2025
|
10
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 50 м. Львова
|
29.10.2025 – 02.11.2025
|
11
|
Ліцей № 51 імені Івана Франка Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
12
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 55 м. Львова
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
13
|
Ліцей № 66 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
14
|
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
15
|
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради
|
29.10.2025 – 02.11.2025
|
16
|
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
17
|
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
27.10.2025- 31.10.2025
|
18
|
Ліцей «Європейський» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
19
|
Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
20
|
Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
21
|
Ліцей «Надія» Львівської міської ради
|
29.10.2025 – 02.11.2025
|
Сихівський район
|
1
|
Середня загальноосвітня школа № 1 м. Львова
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
2
|
Середня загальноосвітня школа № 13
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
3
|
Середня загальноосвітня школа № 32
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
4
|
Середня загальноосвітня школа № 72
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
5
|
Середня загальноосвітня школа № 73
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
6
|
Середня загальноосвітня школа № 84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
7
|
Середня загальноосвітня школа № 86
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
8
|
Середня загальноосвітня школа № 90
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
9
|
Ліцей № 93 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
10
|
Середня загальноосвітня школа № 95
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
11
|
Середня загальноосвітня школа № 96 МЖК‑1
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
12
|
Середня загальноосвітня школа № 98 м.Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
13
|
Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
14
|
Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
15
|
Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради
|
27.10.2025- 31.10.2025
|
16
|
Ліцей № 80 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
17
|
Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
18
|
Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
19
|
Гімназія “Тривіта” Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
20
|
Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І‑ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»
|
27.10.2025- 31.10.2025
|
Личаківський район
|
1
|
Ліцей № 6 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
2
|
Ліцей «Львівський» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
3
|
Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 7 Львівської міської ради
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
4
|
Ліцей № 8 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
5
|
Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
6
|
Загальноосвітня середня школа І‑ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
7
|
Ліцей № 21 Львівської міської ради
|
нема
|
8
|
Ліцей № 24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
9
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 29 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
10
|
Ліцей № 37 Львівської міської ради
|
20.10.2025 – 24.10.2025
|
11
|
Cередня загальноосвітня школа № 42 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
12
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 47 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
13
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 49 м. Львова
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
14
|
Середня загальноосвітня школа № 63 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
15
|
Ліцей № 70 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
16
|
Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 71 Львівської міської ради Львівської області
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
17
|
Львівська загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 82 Львівської міської ради Львівської області
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
18
|
Ліцей «Просвіта» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 01.11.2025
|
19
|
Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
20
|
Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
21
|
Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
22
|
Підбірцівський ліцей Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
23
|
Лисиничівська гімназія Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
Шевченківський район
|
1
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 20 м. Львова
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
2
|
Середня загальноосвітня школа № 22 ім. В. Стефаника м. Львова
|
30.10.2025 – 02.11.2025
|
3
|
Середня загальноосвітня школа № 23 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
4
|
Середня загальноосвітня школа № 30
|
27.10.2025. – 31.10.2025
|
5
|
Середня загальноосвітня школа № 33 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
6
|
Ліцей № 38 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
7
|
Львівська загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 43 Львівської міської ради Львівської області
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
8
|
Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 44 ім. Т.Г. Шевченка
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
9
|
Середня загальноосвітня школа № 41 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
10
|
Початкова школа № 53 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
11
|
Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
12
|
Середня загальноосвітня школа № 54 м. Львова
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
13
|
Ліцей № 57 імені Короля Данила Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
14
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 78 м. Львова
|
27.10.2025 ‑31.10.2025
|
15
|
Ліцей № 81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради
|
27.10.2025 –31.10.2025
|
16
|
Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 91 м. Львова
|
27.10.2025 — 02.11.2025
|
17
|
Середня загальноосвітня школа № 92 м. Львова
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
18
|
Ліцей № 94 Львівської міської ради
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
19
|
Середня загальноосвітня школа № 97 м. Львова
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
20
|
Середня загальноосвітня школа № 99 м. Львова
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
21
|
Середня загальноосвітня школа № 100 м. Львова
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
22
|
Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей»
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
23
|
Львівська правнича гімназія
|
27.10.2025.- 31.10. 2025..
|
24
|
Навчально-виховний комплекс «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
25
|
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
26
|
Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
27
|
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
28
|
Грядівська гімназія Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
29
|
Зарудцівська гімназія Львівської міської ради
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
30
|
Малехівська гімназія Львівської міської ради
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
31
|
Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
Залізничний район
|
1
|
Ліцей № 15 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
2
|
Ліцей № 18 Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
3
|
Середня загальноосвітня школа № 40 м. Львова
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
4
|
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
5
|
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|
27.10.2025 — 02.11.2025
|
6
|
Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова
|
25.10.2025 ‑02.11.2025
|
7
|
Ліцей «Гроно» Львівської міської ради
|
25.10.2025 — 02.11.2025
|
8
|
Середня загальноосвітня школа № 65 м. Львова
|
27.10.2025 — 31.10.2025
|
9
|
Середня загальноосвітня школа № 67 м. Львова
|
27.10.2025 — 02.11.2025
|
10
|
Середня загальноосвітня школа № 68 м. Львова
|
27.10.2025 ‑31.10.2025
|
11
|
Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
12
|
Ліцей № 75 імені Лесі Українки Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
13
|
Середня загальноосвітня школа № 77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
14
|
Львівська гімназія «Євшан»
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
15
|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
27.10.2025 – 01.11.2025
|
16
|
Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
17
|
Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 02.11.2025
|
18
|
Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
|
19
|
Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради
|
27.10.2025 – 31.10.2025
Коли осінні канікули у школах України?
- Навчальний рік 2025 – 2026 рік стартував у школах України 1 вересня.
- Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
- Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
- Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.