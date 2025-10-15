Невдовзі учні в Україні підуть на осінні канікули. Відпочиватимуть здебільшого тиждень.

У Львівській міській раді оприлюднили дати осіннього відпочинку учнів кожного закладу освіти міста. Про це інформує 24 Канал.

Коли осінні канікули у школах Львова 2025?

Канікули для більшості учнів львівських шкіл стартують в останній тиждень жовтня. У кількох закладах освіти школярі підуть на відпочинок за іншим графіком.

Цікаво! Кожна школа в Україні самостійно ухвалює рішення щодо проведення канікул та загалом затверджує структуру навчального року.

Повний перелік шкіл та графіки канікул:

Галицький район 1 Львівська академічна гімназія при національному університеті «Львівська політехніка» 24.10.2025 – 31.10.2025 2 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 3 Ліцей «Галицький» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 4 Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа № 3 27.10.2025 — 02.11.2025 5 Початкова школа № 4 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 6 Середня загальноосвітня школа № 9 27.10.2025 – 31.10.2025 7 Ліцей № 10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради 25.10.2025 – 30.10.2025 8 Середня загальноосвітня школа № 27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 27.10.2025 – 31.10.2025 9 Ліцей № 28 Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 10 Середня загальноосвітня школа № 34 ім. М. Шашкевича м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 11 Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов 06.10.2025 – 12.10.2025, 17.11.2025 – 23.11.2025 12 Ліцей № 52 Львівської міської ради 17.11.2025 – 23.11.2025 13 Середня загальноосвітня школа № 62 27.10.2025 – 31.10.2025 14 Заклад загальної середньої освіти № 87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець 27.10.2025 – 31.10.2025 Франківський район 1 Ліцей № 2 Львівської міської ради 29.10.2025 – 02.11.2025 2 Ліцей № 5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 3 Ліцей № 17 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 4 Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 5 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 31 м. Львова 29.10.2025 — 02.11.2025 6 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 36 м. Львова 29.10.2025 — 02.11.2025 7 Ліцей № 45 Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 8 Ліцей № 46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради 29.10.2025 – 02.11.2025 9. Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 48 м. Львова 29.10.2025 – 02.11.2025 10 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 50 м. Львова 29.10.2025 – 02.11.2025 11 Ліцей № 51 імені Івана Франка Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 12 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 55 м. Львова 27.10.2025 – 02.11.2025 13 Ліцей № 66 Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 14 Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 15 Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради 29.10.2025 – 02.11.2025 16 Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 17 Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка 27.10.2025- 31.10.2025 18 Ліцей «Європейський» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 19 Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 20 Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 21 Ліцей «Надія» Львівської міської ради 29.10.2025 – 02.11.2025 Сихівський район 1 Середня загальноосвітня школа № 1 м. Львова 27.10.2025 – 02.11.2025 2 Середня загальноосвітня школа № 13 27.10.2025 – 31.10.2025 3 Середня загальноосвітня школа № 32 27.10.2025 – 02.11.2025 4 Середня загальноосвітня школа № 72 27.10.2025 – 31.10.2025 5 Середня загальноосвітня школа № 73 27.10.2025 – 31.10.2025 6 Середня загальноосвітня школа № 84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 27.10.2025 – 31.10.2025 7 Середня загальноосвітня школа № 86 27.10.2025 – 31.10.2025 8 Середня загальноосвітня школа № 90 27.10.2025 – 31.10.2025 9 Ліцей № 93 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 10 Середня загальноосвітня школа № 95 27.10.2025 – 31.10.2025 11 Середня загальноосвітня школа № 96 МЖК‑1 27.10.2025 – 31.10.2025 12 Середня загальноосвітня школа № 98 м.Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 13 Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 14 Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 15 Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради 27.10.2025- 31.10.2025 16 Ліцей № 80 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 17 Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 18 Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 19 Гімназія “Тривіта” Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 20 Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І‑ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» 27.10.2025- 31.10.2025 Личаківський район 1 Ліцей № 6 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 2 Ліцей «Львівський» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 3 Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 7 Львівської міської ради 27.10.2025 — 31.10.2025 4 Ліцей № 8 Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 5 Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 6 Загальноосвітня середня школа І‑ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання 27.10.2025 – 31.10.2025 7 Ліцей № 21 Львівської міської ради нема 8 Ліцей № 24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 9 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 29 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 10 Ліцей № 37 Львівської міської ради 20.10.2025 – 24.10.2025 11 Cередня загальноосвітня школа № 42 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 12 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 47 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 13 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 49 м. Львова 27.10.2025 – 02.11.2025 14 Середня загальноосвітня школа № 63 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 15 Ліцей № 70 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 16 Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 71 Львівської міської ради Львівської області 27.10.2025 – 31.10.2025 17 Львівська загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 82 Львівської міської ради Львівської області 27.10.2025 – 02.11.2025 18 Ліцей «Просвіта» Львівської міської ради 27.10.2025 – 01.11.2025 19 Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 20 Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 21 Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 22 Підбірцівський ліцей Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 23 Лисиничівська гімназія Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 Шевченківський район 1 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 20 м. Львова 27.10.2025 – 02.11.2025 2 Середня загальноосвітня школа № 22 ім. В. Стефаника м. Львова 30.10.2025 – 02.11.2025 3 Середня загальноосвітня школа № 23 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 4 Середня загальноосвітня школа № 30 27.10.2025. – 31.10.2025 5 Середня загальноосвітня школа № 33 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 6 Ліцей № 38 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 7 Львівська загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 43 Львівської міської ради Львівської області 27.10.2025 – 31.10.2025 8 Львівська середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 44 ім. Т.Г. Шевченка 27.10.2025 – 31.10.2025 9 Середня загальноосвітня школа № 41 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 10 Початкова школа № 53 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 11 Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 27.10.2025 – 02.11.2025 12 Середня загальноосвітня школа № 54 м. Львова 27.10.2025 – 31.10.2025 13 Ліцей № 57 імені Короля Данила Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 14 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 78 м. Львова 27.10.2025 ‑31.10.2025 15 Ліцей № 81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради 27.10.2025 –31.10.2025 16 Середня загальноосвітня школа І‑ІІІ ступенів № 91 м. Львова 27.10.2025 — 02.11.2025 17 Середня загальноосвітня школа № 92 м. Львова 27.10.2025 — 31.10.2025 18 Ліцей № 94 Львівської міської ради 27.10.2025 — 31.10.2025 19 Середня загальноосвітня школа № 97 м. Львова 27.10.2025 — 31.10.2025 20 Середня загальноосвітня школа № 99 м. Львова 27.10.2025 — 31.10.2025 21 Середня загальноосвітня школа № 100 м. Львова 27.10.2025 — 31.10.2025 22 Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей» 27.10.2025 — 31.10.2025 23 Львівська правнича гімназія 27.10.2025.- 31.10. 2025.. 24 Навчально-виховний комплекс «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей» 27.10.2025 — 31.10.2025 25 Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради 27.10.2025 — 31.10.2025 26 Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради 27.10.2025 — 31.10.2025 27 Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 28 Грядівська гімназія Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 29 Зарудцівська гімназія Львівської міської ради 27.10.2025 — 31.10.2025 30 Малехівська гімназія Львівської міської ради 27.10.2025 — 31.10.2025 31 Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 Залізничний район 1 Ліцей № 15 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 2 Ліцей № 18 Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 3 Середня загальноосвітня школа № 40 м. Львова 27.10.2025 – 02.11.2025 4 Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 27.10.2025 – 31.10.2025 5 Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 27.10.2025 — 02.11.2025 6 Середня загальноосвітня школа № 60 м. Львова 25.10.2025 ‑02.11.2025 7 Ліцей «Гроно» Львівської міської ради 25.10.2025 — 02.11.2025 8 Середня загальноосвітня школа № 65 м. Львова 27.10.2025 — 31.10.2025 9 Середня загальноосвітня школа № 67 м. Львова 27.10.2025 — 02.11.2025 10 Середня загальноосвітня школа № 68 м. Львова 27.10.2025 ‑31.10.2025 11 Ліцей № 74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 12 Ліцей № 75 імені Лесі Українки Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 13 Середня загальноосвітня школа № 77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 27.10.2025 – 31.10.2025 14 Львівська гімназія «Євшан» 27.10.2025 – 31.10.2025 15 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 27.10.2025 – 01.11.2025 16 Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 17 Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради 27.10.2025 – 02.11.2025 18 Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025 19 Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради 27.10.2025 – 31.10.2025

Коли осінні канікули у школах України?