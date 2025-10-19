В конце октября большинство учеников в Украине уйдет на осенние каникулы. Отдыхать от учебы дети будут в основном неделю.

Запланировали каникулы осенью и для школьников в Ужгороде. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Когда осенние каникулы в школах Ужгорода 2025?

Ужгородский городской совет уже объявил даты осенних каникул в школах города. Окончательное же решение о проведении каникул самостоятельно принимают учебные заведения.

Осенние каникулы в школах запланированы с 27 октября по 2 ноября,

– сообщили в управлении образования Ужгородского горсовета.

Руководительница управления образования Наталья Баранюк уточнила, что практически все учебные заведения выбрали себе для каникул последнюю неделю октября.

К слову, педагогические советы школ в Украине могут самостоятельно устанавливать даты завершения учебного года и каникул. Поэтому даты и продолжительность каникул в разных учебных заведениях могут отличаться в силу обстоятельств безопасности и учебной нагрузки.

