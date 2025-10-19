Коли учні в Ужгороді підуть на осінні канікули
- Осінні канікули в школах Ужгорода заплановані з 27 жовтня до 2 листопада.
- Заклади освіти можуть самостійно визначати дати канікул.
У кінці жовтня більшість учнів в Україні піде на осінні канікули. Відпочиватимуть від навчання діти здебільшого тиждень.
Запланували канікули восени і для школярів в Ужгороді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
Дивіться також Дати можуть змінити: коли учні в Івано-Франківську підуть на осінні канікули
Коли осінні канікули у школах Ужгорода 2025?
Ужгородська міська рада вже оголосила дати осінніх канікул у школах міста. Остаточне ж рішення щодо проведення канікул самостійно ухвалюють заклади освіти.
Осінні канікули у школах заплановані з 27 жовтня до 2 листопада,
– повідомили в управлінні освіти Ужгородської міськради.
Очільниця управління освіти Наталія Баранюк уточнила, що практично всі заклади освіти обрали собі для канікул останній тиждень жовтня.
До слова, педагогічні ради шкіл в Україні можуть самостійно встановлювати дати завершення навчального року та канікул. Тому дати й тривалість канікул в різних закладах освіти можуть відрізнятися через обставини безпеки та навчального навантаження.
Цікаво! В Одесі скасували осінні канікули у школах.
Коли осінні канікули у школах України?
Цей навчальний рік стартував у школах нашої держави 1 вересня.
Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.