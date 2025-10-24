Даты могут скорректировать: когда ученики в Хмельницком и области уйдут на осенние каникулы

В Украине на следующей неделе стартуют осенние каникулы в большинстве школ. Есть учебные заведения в разных регионах, которые перенесли осенний отдых школьников на зиму.

Большинство учеников будет отдыхать этой осенью от учебы неделю, отмечает 24 Канал. Главная специалистка отдела общего среднего образования Департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Ирина Петричко сообщила ZAXID.NET, пойдут ли местные школьники на осенние каникулы.

Когда будут осенние каникулы в Хмельницком?

В этом году осенние каникулы в большинстве школ Хмельницкого стартуют 27 октября. Продлится до 2 ноября. Однако этот график могут корректировать, в зависимости от безопасности и эпидемиологической ситуации.

Чиновница заявила при этом, что зимние каникулы в городе должны состояться в течение 22 декабря 2025 года – 4 января 2026 года.

Первыми в этом году на осенние каникулы ушли ученики лицея "Гармония" и учебно-воспитательного комплекса "Мои горизонты". Из-за роста заболеваемости детей отправили на отдых с 6 по 12 октября.

В то же время, по данным департамента образования и науки Хмельницкой ОВА, в некоторых школах области осенние каникулы начнутся только 17 ноября.

График осенних каникул в школах Хмельницкой области / фото ZAXID.NET

Когда осенние каникулы в школах нашего государства в 2025 году?