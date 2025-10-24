Большинство учеников будет отдыхать этой осенью от учебы неделю, отмечает 24 Канал. Главная специалистка отдела общего среднего образования Департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Ирина Петричко сообщила ZAXID.NET, пойдут ли местные школьники на осенние каникулы.
Когда будут осенние каникулы в Хмельницком?
В этом году осенние каникулы в большинстве школ Хмельницкого стартуют 27 октября. Продлится до 2 ноября. Однако этот график могут корректировать, в зависимости от безопасности и эпидемиологической ситуации.
Чиновница заявила при этом, что зимние каникулы в городе должны состояться в течение 22 декабря 2025 года – 4 января 2026 года.
Первыми в этом году на осенние каникулы ушли ученики лицея "Гармония" и учебно-воспитательного комплекса "Мои горизонты". Из-за роста заболеваемости детей отправили на отдых с 6 по 12 октября.
В то же время, по данным департамента образования и науки Хмельницкой ОВА, в некоторых школах области осенние каникулы начнутся только 17 ноября.
График осенних каникул в школах Хмельницкой области / фото ZAXID.NET
Когда осенние каникулы в школах нашего государства в 2025 году?
Учебный год 2025 – 2026 стартовал в школах Украины 1 сентября.
Продлится официально до 30 июня 2026 года.
Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
В основном осенние каникулы будут длиться неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.