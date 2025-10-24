Більшість учнів відпочиватиме цієї осені від навчання тиждень, зазначає 24 Канал. Головна спеціалістка відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Ірина Петричко повідомила ZAXID.NET, чи підуть місцеві школярі на осінні канікули.

Коли будуть осінні канікули у Хмельницькому?

Цьогоріч осінні канікули у більшості шкіл Хмельницького стартують 27 жовтня. Триватимуть до 2 листопада. Однак цей графік можуть коригувати, залежно від безпекової та епідеміологічної ситуації.

Чиновниця заявила при цьому, що зимові канікули у місті мають відбутися протягом 22 грудня 2025 року – 4 січня 2026 року.

Першими цьогоріч на осінні канікули пішли учні ліцею "Гармонія" та навчально-виховного комплексу "Мої обрії". Через ріст захворюваності дітей відправили на відпочинок з 6 до 12 жовтня.

Водночас, за даними департаменту освіти та науки Хмельницької ОВА, у деяких школах області осінні канікули розпочнуться лише 17 листопада.

Графік осінніх канікул у школах Хмельниччини

Коли осінні канікули у школах нашої держави у 2025 році?