Легко допустить ошибку на НМТ: какие слова с правильным ударением следует запомнить
В Украине проходит основная сессия НМТ-2023. Ее участники усиленно готовятся к проверке знаний.
В частности, повторяют правила украинского языка, который в этом году является обязательным предметом на НМТ. Так что 24 Канал подскажет подборку слов с правильным ударением, которые следует запомнить.
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Как правильно подчеркивать слова
Выпускники, которые накануне НМТ в очередной раз повторяли правописание, могли не обратить должного внимания на правильное подчеркивание слов.
В то же время эта задача на тестировании может не быть такой легкой, как может показаться на первый взгляд. Как результат – участник из-за плохого знания темы ударения слов может потерять драгоценные баллы.
Поэтому предлагаем вам подборку слов, подчеркивание которых вам следует запомнить.
- відвезтИ;
- гуртОжиток;
- джерелО;
- зАвжди;
- кОсий;
- мАбУть;
- ненАвидіти;
- отАман;
- пОзначка;
- руслО;
- текстовИй;
- уподОбання;
- цАрина;
- чорнОслив;
- мілімЕтр;
- зрУчний;
- завчасУ;
- де-Юре;
- прОділ;
- свЕрдло.
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Вступительная кампания – 2023: корот ко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.