Легко допустить ошибку на НМТ: какие слова с правильным ударением следует запомнить

В Украине проходит основная сессия НМТ-2023. Ее участники усиленно готовятся к проверке знаний.

В частности, повторяют правила украинского языка, который в этом году является обязательным предметом на НМТ. Так что 24 Канал подскажет подборку слов с правильным ударением, которые следует запомнить.

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Как правильно подчеркивать слова

Выпускники, которые накануне НМТ в очередной раз повторяли правописание, могли не обратить должного внимания на правильное подчеркивание слов.

В то же время эта задача на тестировании может не быть такой легкой, как может показаться на первый взгляд. Как результат – участник из-за плохого знания темы ударения слов может потерять драгоценные баллы.

Поэтому предлагаем вам подборку слов, подчеркивание которых вам следует запомнить.

відвезтИ;

гуртОжиток;

джерелО;

зАвжди;

кОсий;

мАбУть;

ненАвидіти;

отАман;

пОзначка;

руслО;

текстовИй;

уподОбання;

цАрина;

чорнОслив;

мілімЕтр;

зрУчний;

завчасУ;

де-Юре;

прОділ;

свЕрдло.

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