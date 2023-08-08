Забудьте о суржике: как правильно на украинском называть "скулы"

Многие из наших земляков часто могут неправильно называть отдельные части тела. В том числе и части или мышцы лица.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал типичные ошибки. И рассказал, как не допускать речевых ошибок.

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Как правильно на украинском называть "скулы"

Так, Авраменко акцентировал: сегодня будем обогащать наш словарь. И предложил выяснить, как правильно именуются части нашего тела.

Не раз слышал, как "вилиці" (укр.) называют "скулами". Наши словари не знают слова "скулы",

– заметил учитель.

И подчеркнул: выпуклая кость между верхней челюстью и глазом называется "вилицею" (укр.).



Как правильно на украинском называть "скулы" / скриншот видео

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Как правильно на украинском назвать "челюсть"