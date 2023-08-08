Забудьте о суржике: как правильно на украинском называть "скулы"
Многие из наших земляков часто могут неправильно называть отдельные части тела. В том числе и части или мышцы лица.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал типичные ошибки. И рассказал, как не допускать речевых ошибок.
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Как правильно на украинском называть "скулы"
Так, Авраменко акцентировал: сегодня будем обогащать наш словарь. И предложил выяснить, как правильно именуются части нашего тела.
Не раз слышал, как "вилиці" (укр.) называют "скулами". Наши словари не знают слова "скулы",
– заметил учитель.
И подчеркнул: выпуклая кость между верхней челюстью и глазом называется "вилицею" (укр.).
Как правильно на украинском называть "скулы" / скриншот видео
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Как правильно на украинском назвать "челюсть"
- Авраменко также подчеркнул: правильно говорить не "челюсть", а "щЕлепа" (укр.), если говорите о части лица. При этом произносить это слово нужно с ударением на первом слоге.
- Однако слово "челюсть" все-таки есть в нашем языке. Но оно, как мы уточнили, не означает "щЕлепу" (укр.).
- Так называют не часть тела человека, а выход кухонной печи – отверстие дуговатой формы.