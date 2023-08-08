Забудьте про суржик: як правильно українською називати "скули"
Чимало наших краян часто може неправильно називати окремі частини тіла. Зокрема, й частини чи м'язи обличчя.
Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав типові помилки. І розповів, як не допускати мовних хиб.
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Як правильно українською називати "скули"
Так, Авраменко акцентував: сьогодні будемо збагачувати наш словник. І запропонував з'ясувати, як правильно називаються частини нашого тіла.
Не раз чув, як вилиці називають "скулами". Наші словники не знають слова "скули",
– зауважив вчитель.
І наголосив: опукла кістка між верхньою щелепою та оком називається вилицею.
Як правильно українською називати "скули" / скриншот відео
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Як правильно українською назвати "челюсть"
- Авраменко також наголосив: правильно казати не "челюсть", а щЕлепа, якщо говорите про частину обличчя. При цьому вимовляти це слово треба з наголосом на першому складі.
- Проте слово "челюсть" таки є в нашій мові. Але воно, як ми уточнили, не означає "щелепа".
- Так називають не частину тіла людини, а вихід кухонної печі – отвір дугастої форми.