Забудьте про суржик: як правильно українською називати "скули"

Чимало наших краян часто може неправильно називати окремі частини тіла. Зокрема, й частини чи м'язи обличчя.

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав типові помилки. І розповів, як не допускати мовних хиб.

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Як правильно українською називати "скули"

Так, Авраменко акцентував: сьогодні будемо збагачувати наш словник. І запропонував з'ясувати, як правильно називаються частини нашого тіла.

Не раз чув, як вилиці називають "скулами". Наші словники не знають слова "скули",

– зауважив вчитель.

І наголосив: опукла кістка між верхньою щелепою та оком називається вилицею.



Як правильно українською називати "скули" / скриншот відео

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Як правильно українською назвати "челюсть"