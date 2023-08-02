Правописание каких слов нужно запомнить, а какие суржики забыть, читайте дальше.

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5 речевых ошибок, от которых нужно избавиться уже сегодня

Будь ласка (укр.)

Это словосочетание нужно писать отдельно, а не через дефис. При этом на письме выделять с обеих сторон запятыми. Помните: это измененное словосочетание "будьте ласкаві" (укр.).

На жаль

"На жаль" (укр.) также нужно писать отдельно и выделять на письме запятыми. Можете при этом запомнить: между словами можно добавить определение к этому существительному. Например: "На превеликий жаль" (укр.).

У результаті – внаслідок

"Внаслідок" (укр.) – предлог, образованный из сочетания непроизводного предлога "в" и существительного "наслідок" (укр.). Такие сложные слова по правилам украинского языка должны писать вместе. А вот предлоговое соединение "в результаті" пишем всегда по отдельности.

З-поміж

Сложные предлоги, первой частью которых являются "з-" и "із-", пишутся через дефис.

Я рахую решту

Часто украинцы, выражая мнение, говорят "Я рахую" (укр.) в значении "Я вважаю" (укр.). Но это калька из русского. Считать (укр. рахувати) вы можете сдачу в магазине.