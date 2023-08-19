Не говорите так: как правильно заменить фразу "картина написана маслом"

Украинцы часто в своей речи могут употреблять неправильные и суржиковые слова. Однако следует заботиться о чистоте своего языка.

Одной из таких некорректных для употребления фраз является "картина написана маслом". Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" разъяснил дилемму.

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Как правильно заменить фразу "картина написана маслом"

Так, Авраменко предложил для начала выяснить, в чем разница между словами масло и "олія" (укр.).

Начнём с масла. Масло – это пищевой продукт животного и минерального происхождения. К примеру, сливочное или кокосовое масло. Обратите внимание, не сливочное, а сливочное. Или масло какао, купоросное масло,

– заметил языковед.

"Олія" (укр.) тоже жировое вещество, но уже не животного, а растительного происхождения, добавил учитель. Например, кукурузное или подсолнечное масло (укр. олія).

Кстати, что картины пишут "олією, а не маслом" (укр.),

– подчеркнул Авраменко.

А вот тертовые поверхности устройств смазывают и не "олією", и не маслом. Эту жидкость называют смазкой (укр. мастилом), уточнил он.