5 речевых ошибок, от которых нужно избавиться уже сегодня
Источник:Освитория
Украинцы часто могут допускать ошибки в ежедневной речи. Также совершать ошибки в словах и на письме.
Правописание каких слов нужно запомнить, а какие суржики забыть, читайте дальше.
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5 речевых ошибок, от которых нужно избавиться уже сегодня
Будь ласка (укр.)
Это словосочетание нужно писать отдельно, а не через дефис. При этом на письме выделять с обеих сторон запятыми. Помните: это измененное словосочетание "будьте ласкаві" (укр.).
На жаль
"На жаль" (укр.) также нужно писать отдельно и выделять на письме запятыми. Можете при этом запомнить: между словами можно добавить определение к этому существительному. Например: "На превеликий жаль" (укр.).
У результаті – внаслідок
"Внаслідок" (укр.) – предлог, образованный из сочетания непроизводного предлога "в" и существительного "наслідок" (укр.). Такие сложные слова по правилам украинского языка должны писать вместе. А вот предлоговое соединение "в результаті" пишем всегда по отдельности.
З-поміж
Сложные предлоги, первой частью которых являются "з-" и "із-", пишутся через дефис.
Я рахую решту
Часто украинцы, выражая мнение, говорят "Я рахую" (укр.) в значении "Я вважаю" (укр.). Но это калька из русского. Считать (укр. рахувати) вы можете сдачу в магазине.