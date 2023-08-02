5 мовних помилок, яких треба позбутися вже сьогодні

2 серпня 2023, 17:35
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Джерело:

Освіторія

Українці часто можуть припускатися помилок у щоденному мовленні. Також робити помилки у словах і на письмі.

Правопис яких слів треба запам'ятати, а які суржикові слова забути, читайте далі. 

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5 мовних помилок, яких треба позбутися вже сьогодні

  • Будь ласка

Це словосполучення треба писати окремо, а не через дефіс. При цьому на письмі виокремлювати з обох боків комами. Пам'ятайте: це змінене словосполучення "будьте ласкаві".

  • На жаль

На жаль також треба писати окремо і виокремлювати на письмі комами. Можете при цьому запам'ятати: між словами можна додати означення до цього іменника. Наприклад: "На превеликий жаль".

  • У результаті – внаслідок 

Внаслідок – прийменник, утворений із поєднання непохідного прийменника "в" та іменника "наслідок". Такі складні слова за правилами української мови маємо писати разом. А ось прийменникову сполуку "в результаті" пишемо завжди окремо.

  • З-поміж 

Складні прийменники, першою частиною яких є "з-" та "із-", пишуться через дефіс.

  • Я рахую решту

Часто українці, висловлюючи думку, кажуть "Я рахую" у значенні "Я вважаю" Але це калька з російської. Рахувати ви можете решту у магазині. 

Автор: Марія Волошин